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Мир

Принц Уильям похвалил Казахстан за сайгаков в эфире популярного шоу

принц Уильям, поле, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 13:14 Фото: Instagram/princeandprincessofwales
23 октября 2026 года вышел выпуск комедийного ток-шоу "Шоу Грэма Нортона". Его героем стал британский принц Уильям. Во время трансляции главный наследник британского престола рассказал о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Небольшой отрывок шоу опубликовало 26 октября посольство Казахстана в Великобритании.

"Принц Уильям отметил успехи Казахстана в восстановлении популяции сайгаков, подчеркнув, что важную роль в этом сыграла поддержка государства", – говорится в описании к публикации.

Сам принц также рассказал об участии в шоу, разместив несколько снимков.

Известно, что Казахстан добился глобального успеха в восстановлении популяции сайгаков, увеличив их численность с критических 21 тысячи особей в 2003 году до рекордных 4,689 млн в 2026 году. Этот масштабный природоохранный прорыв признан на международном уровне: вид официально сменил статус в Красном списке МСОП с "находящегося на грани исчезновения" на "близкий к уязвимому положению".

В январе 2026 года стало известно, что принцу запретили ездить на электросамокате на территории его новой резиденции в Форест-Лодж.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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