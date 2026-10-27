Принц Уильям похвалил Казахстан за сайгаков в эфире популярного шоу

23 октября 2026 года вышел выпуск комедийного ток-шоу "Шоу Грэма Нортона". Его героем стал британский принц Уильям. Во время трансляции главный наследник британского престола рассказал о восстановлении популяции сайгаков в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Небольшой отрывок шоу опубликовало 26 октября посольство Казахстана в Великобритании.

"Принц Уильям отметил успехи Казахстана в восстановлении популяции сайгаков, подчеркнув, что важную роль в этом сыграла поддержка государства", – говорится в описании к публикации.

Сам принц также рассказал об участии в шоу, разместив несколько снимков.

Известно, что Казахстан добился глобального успеха в восстановлении популяции сайгаков, увеличив их численность с критических 21 тысячи особей в 2003 году до рекордных 4,689 млн в 2026 году. Этот масштабный природоохранный прорыв признан на международном уровне: вид официально сменил статус в Красном списке МСОП с "находящегося на грани исчезновения" на "близкий к уязвимому положению".

В январе 2026 года стало известно, что принцу запретили ездить на электросамокате на территории его новой резиденции в Форест-Лодж.