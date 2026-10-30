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Культура и шоу-бизнес

"Не про роскошь, а про любовь": 75-летний Олег Газманов выдал замуж дочь за бизнесмена

Олег Газманов, дочь, жених, свадьба, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 11:15 Фото: Instagram/oleggazmanov
75-летний российский исполнитель хита "Мои ясные дни" поделился радостным семейным событием. Его 22-летняя дочь Марианна вышла замуж, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, сама свадьба состоялась еще летом, 1 июля 2026 года. Про избранника известно лишь, что он бизнесмен по имени Максим.

Другие подробности 29 октября 2026 года рассказала супруга Олега Газманова. По ее словам, свадьба была не про роскошь, а про любовь.

"Кольца молодым вынесла Миюша, собака Максима. И эта маленькая хвостатая участница церемонии добавила происходящему столько домашней нежности!" – пишет Марина Газманова.

Она также призналась, что теперь ей предстоит привыкнуть к новому статусу мамы замужней дочери, в котором одновременно есть много счастья и нежной грусти.

24 июля мы писали о том, что Газманов впечатлил Сеть в свой день рождения. Тогда он уверенно отжался 75 раз.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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