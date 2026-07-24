"Не каждый в 45 так сможет": Олег Газманов впечатлил Сеть в свой 75-й день рождения
Так, исполнитель хита "Морячка" опубликовал видео на своей странице в Instagram, где уверенно отжался 75 раз.
"Мне 75! По традиции отжимаюсь столько раз – сколько мне лет", – написал в описании видео музыкант.
Комментаторы не только оставили свои поздравления, но и заметили, что он единственный артист России, про которого можно сказать – красавчик.
- Нереально круто, Олег Михайлович!
- Че за лев этот тигр.
- Достойно в 75 иметь такую форму.
- Так хорош, что не каждый в 45 так хорош!
- Красавчик, хорошая традиция!
- Дай Бог каждому так выглядеть в 75 и быть на таком уровне энергии.
Физическая форма певца давно стала его визитной карточкой. При росте 163 см артист стабильно удерживает вес около 65 кг, сохраняя рельефный пресс, кубики и невероятную выносливость. Главный секрет певца – железная дисциплина: он является мастером спорта по гимнастике, ежедневно делает суставную разминку, практикует растяжку и соблюдает личное правило – отжиматься ровно столько раз, сколько ему лет. В сочетании с умеренным питанием и мощной энергетикой на сцене это позволяет ему легко выполнять фирменные акробатические трюки и сальто во время концертов.
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