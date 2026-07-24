"Не каждый в 45 так сможет": Олег Газманов впечатлил Сеть в свой 75-й день рождения

22 июля 2026 года российскому эстрадному певцу Олегу Газманову исполнилось 75 лет. В этот день он решил продемонстрировать, что можно оставаться энергичным в любом возрасте, сообщает Zakon.kz.

Так, исполнитель хита "Морячка" опубликовал видео на своей странице в Instagram, где уверенно отжался 75 раз.

"Мне 75! По традиции отжимаюсь столько раз – сколько мне лет", – написал в описании видео музыкант.

Комментаторы не только оставили свои поздравления, но и заметили, что он единственный артист России, про которого можно сказать – красавчик.

Нереально круто, Олег Михайлович!

Че за лев этот тигр.

Достойно в 75 иметь такую форму.

Так хорош, что не каждый в 45 так хорош!

Красавчик, хорошая традиция!

Дай Бог каждому так выглядеть в 75 и быть на таком уровне энергии.

Физическая форма певца давно стала его визитной карточкой. При росте 163 см артист стабильно удерживает вес около 65 кг, сохраняя рельефный пресс, кубики и невероятную выносливость. Главный секрет певца – железная дисциплина: он является мастером спорта по гимнастике, ежедневно делает суставную разминку, практикует растяжку и соблюдает личное правило – отжиматься ровно столько раз, сколько ему лет. В сочетании с умеренным питанием и мощной энергетикой на сцене это позволяет ему легко выполнять фирменные акробатические трюки и сальто во время концертов.

Немного ранее мы рассказывали, как казахстанская певица Ерке Есмахан буквально утопила свою коллегу Макпал Жунусову в цветах.