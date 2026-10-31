Ксении Собчак и ее 51-летнему мужу запретили въезд в одну из европейских стран

Известной российской телеведущей, 44-летней Ксении Собчак и 51-летнему театральному режиссеру Константину Богомолову запретили въезд в Латвию, сообщает Zakon.kz.

Знаменитых супругов в список "нежелательных лиц" лично включила латвийский министр иностранных дел Байба Браже.

"Согласно пункту 3 статьи 104 Закона об иммиграции, я включила в список нежелательных лиц для Латвии и запретила на неопределенный срок въезд в Латвию гражданам РФ Ксении Собчак и Константину Богомолову", – написала глава МИД Латвии в соцсети X (Twitter) сегодня, 31 октября 2026 года.

❌ Saskaņā ar Imigrācijas likuma 104.p.3.d. esmu iekļāvusi Latvijai nevēlamo personu sarakstā un uz nenoteiktu laiku aizliegusi ieceļot Latvijā KF pilsoņiem Ksenijai Sobčakai un Konstantīnam Bogomolovam. — Baiba Braže (@Braze_Baiba) October 31, 2026

Отметим, что Собчак и Богомолов пока никак не прокомментировали новость.

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