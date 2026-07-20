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Культура и шоу-бизнес

"Викинг в шоке": Ксения Собчак поймала Эрлинга Холанда для селфи

Ксения Собчак, актриса, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 10:38 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Российский журналист Ксения Собчак опубликовала в своих социальных сетях совместные фото с нападающим английского клуба "Манчестер Сити" Эрлингом Холландом, сообщает Zakon.kz.

Общественный деятель шутливо отметила про норвежского футболиста:

"Познакомилась с моделью на показе. Красивый. Губастенький, прям как Лопырева. Явно увлекается футболом".

Далее Собчак уточнила, сделать снимок с нападающим ее уговорил сын Платон.

"Если серьезно, я сама не поняла, зачем мне нужно было это селфи. Особенно, учитывая, что мы потом ужинали все вместе и спокойно фотографировались, но сын сказал, что это суперважно".Ксения Собчак

Комментаторы после просмотра с юмором отметили, что викинг в шоке от фанатки.

Интересно, что Холанд был уверен в победе сборной Аргентины на ЧМ по футболу. Но все сложилось иначе. В ночь на 20 июля 2026 года Испания стала чемпионом, обыграв в финале Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время. Победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес. Это второй титул чемпионов мира в истории сборной Испании после победы на ЧМ-2010.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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