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Культура и шоу-бизнес

Ксении Собчак и ее 51-летнему мужу запретили въезд в одну из стран Европы

телеведущая Ксения Собчак, режиссер Константин Богомолов, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 16:36 Фото: Instagram/konbog75
Известной российской телеведущей, 44-летней Ксении Собчак и 51-летнему театральному режиссеру Константину Богомолову запретили въезд в Латвию, сообщает Zakon.kz.

Знаменитых супругов в список "нежелательных лиц" лично включила латвийский министр иностранных дел Байба Браже.

"Согласно пункту 3 статьи 104 Закона об иммиграции, я включила в список нежелательных лиц для Латвии и запретила на неопределенный срок въезд в Латвию гражданам РФ Ксении Собчак и Константину Богомолову", – написала глава МИД Латвии в соцсети X (Twitter) сегодня, 31 октября 2026 года.

Отметим, что Собчак и Богомолов пока никак не прокомментировали новость.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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