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Культура и шоу-бизнес

Отказалась от медицины и стала легендой: 97-летняя дирижер собирает аншлаги в Китае

оркестр, музыканты, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 13:35 Фото: pexels
Первой женщине-дирижеру Китая Чжэн Сяоин уже 97 лет. Она по-прежнему продолжает выступать и работать по 10 часов в день, сообщает Zakon.kz.

Еще в августе 2026 года она дирижировала китайской версией оперы "Кармен" в городе Сямэнь. Билеты на спектакль было практически невозможно достать, а публика восхищалась ее мастерством.

Известно, что Чжэн Сяоин родилась в Шанхае в 1929 году. С шести лет она занималась музыкой и играла на фортепиано, однако позднее поступила на медицинское направление. В 19 лет девушка решила изменить свою жизнь и отправилась в Ухань, где поступила на художественные курсы. Там и обнаружился ее талант к дирижированию.

В 1955 году она стала единственной женщиной среди участников первого в Китае семинара по дирижированию, который проводил советский специалист. Позже она преподавала в Центральной консерватории музыки, а в 1960 году отправилась учиться в Россию.

В 1962 году Чжэн Сяоин стала первым китайским дирижером, выступившим на международной сцене: она дирижировала оперой "Тоска" в Москве. В 1978 году в возрасте 49 лет она возглавила Национальный оперный театр Китая.

Согласно публикации издания South China Morning Post, на протяжении карьеры она стремилась сделать классические произведения более доступными для китайской публики, тщательно работая над переводами и музыкальными партитурами.

Также Чжэн Сяоин занимается просветительской деятельностью: с 1979 года она проводит для зрителей короткие лекции об опере, помогая им лучше понимать этот жанр.

На сегодняшний день она по-прежнему посвящает работе около 10 часов в день: репетирует, редактирует партитуры, переводит произведения и обучает студентов. При этом сама Чжэн Сяоин не считает свою жизнь чем-то невероятным. По ее словам, она никогда не стремилась к славе, а просто старалась не сдаваться и ответственно относиться к каждому выступлению.

Ранее мы писали о том, что первый китайский ИИ-фильм за 683 млн тенге провалился в прокате.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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