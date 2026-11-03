Отказалась от медицины и стала легендой: 97-летняя дирижер собирает аншлаги в Китае

Первой женщине-дирижеру Китая Чжэн Сяоин уже 97 лет. Она по-прежнему продолжает выступать и работать по 10 часов в день, сообщает Zakon.kz.

Еще в августе 2026 года она дирижировала китайской версией оперы "Кармен" в городе Сямэнь. Билеты на спектакль было практически невозможно достать, а публика восхищалась ее мастерством.

🔹Zheng Xiaoying dirige "Carmen" en China a sus 97 años @EfectoChina https://t.co/TaKpdWz2YE https://t.co/FRJyGERNmf — Cooperativa (@Cooperativa) August 24, 2026

Известно, что Чжэн Сяоин родилась в Шанхае в 1929 году. С шести лет она занималась музыкой и играла на фортепиано, однако позднее поступила на медицинское направление. В 19 лет девушка решила изменить свою жизнь и отправилась в Ухань, где поступила на художественные курсы. Там и обнаружился ее талант к дирижированию.

В 1955 году она стала единственной женщиной среди участников первого в Китае семинара по дирижированию, который проводил советский специалист. Позже она преподавала в Центральной консерватории музыки, а в 1960 году отправилась учиться в Россию.

В 1962 году Чжэн Сяоин стала первым китайским дирижером, выступившим на международной сцене: она дирижировала оперой "Тоска" в Москве. В 1978 году в возрасте 49 лет она возглавила Национальный оперный театр Китая.

#beijing #Global Konduktor wanita pertama China, Zheng Xiaoying, terus aktif mengendalikan persembahan opera walaupun kini berusia 97 tahun, sekali gus membuktikan kecintaannya terhadap muzik tidak pernah luntur. https://t.co/hzYlkGYi5J — Harian Metro (@hmetromy) November 2, 2026

Согласно публикации издания South China Morning Post, на протяжении карьеры она стремилась сделать классические произведения более доступными для китайской публики, тщательно работая над переводами и музыкальными партитурами.

Также Чжэн Сяоин занимается просветительской деятельностью: с 1979 года она проводит для зрителей короткие лекции об опере, помогая им лучше понимать этот жанр.

Zheng Xiaoying is China's first woman opera and symphony conductor, known worldwide. As a youth, she left her medical studies to join musical troupes as part of the Revolutionary War. 🧵1/2 https://t.co/1OHYGwwAnC — Dongsheng News (@DongshengNews) November 10, 2022

На сегодняшний день она по-прежнему посвящает работе около 10 часов в день: репетирует, редактирует партитуры, переводит произведения и обучает студентов. При этом сама Чжэн Сяоин не считает свою жизнь чем-то невероятным. По ее словам, она никогда не стремилась к славе, а просто старалась не сдаваться и ответственно относиться к каждому выступлению.

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