Слепая 97-летняя женщина прошла по крылу летящего самолета и не погибла

В Великобритании 97-летняя Бетти Бромейдж побила личный рекорд Гиннесса, став самой пожилой женщиной на крыле летящего самолета. За десять лет она пережила уже шесть таких полетов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az со ссылкой на Daily Mail , жительница Челтнема возобновила свои экстремальные "похождения" после инсульта, перенесенного в августе прошлого года.

Пенсионерка призналась, что болезнь повлияла на ее речь, но не стала отказываться от нового испытания.

"Я почти ослепла, и это, конечно, не облегчает жизнь. Я даже не могу читать: на телефон приходят сообщения, а я не вижу, от кого они. Это очень досадно. Поэтому хочу делать то, что мне еще по силам", – признается Бромейдж.

Самым сложным испытанием для британки оказалось поднятие на крыло из-за невысокого роста. Сам полет она назвала менее страшным, чем аттракционы. К столетию рекордсменка собирается придумать особенное испытание.

Свой полет Бромейдж посвятила сбору средств для больницы Челтнема, где ее недавно лечили. Пожертвования направят на покупку оборудования для пациентов и сотрудников медучреждения.

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