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Мир

100-летняя бариста из Италии рассказала, что не была в отпуске больше полувека

кофе, кофейня, бариста, , фото - Новости Zakon.kz от 21.03.2025 10:46 Фото: pixabay
В Италии обнаружили, пожалуй, самую пожилую представительницу профессии бариста. Женщине 100 лет, и она работает каждый день без выходных, сообщает Zakon.kz.

По словам итальянки, последний раз она брала отпуск 67 лет назад, пишет The Guardian.

Анна Посси, владелица бара Bar Centrale в небольшом городке Неббиуно на севере Италии, в свои 100 лет продолжает работать бариста. В стране ее признали самой пожилой представительницей этой профессии. Несмотря на возраст, она каждый день подает кофе и общается с клиентами, многие из которых стали ее друзьями за долгие годы.

Заведение было открыто Анной и ее мужем 1 мая 1958 года. Сначала там подавали только кофе, но позже в меню добавились алкогольные напитки. В 1970-х годах бар стал популярным местом благодаря музыкальному автомату и столу для настольного футбола.

Несмотря на возраст, Посси остается активной и любознательной. Каждое утро она проверяет новости и следит за фондовым рынком на своем компьютере.

"Я все еще хочу учиться и лучше понимать мир", – говорит пенсионерка.

Секрет долголетия Анна видит в общении с людьми и любви к работе. Посси не планирует уходить на пенсию и советует молодым выбирать профессию, которая приносит радость.

Ранее ученые заявили, что кофе улучшает метаболизм и замедляет старение. Химики пояснили, что в напитке содержится бактерия Lawsonibacter asaccharolyticus, которая способствует повышению уровня тригонеллина – вещества, предотвращающего возрастное ослабление мышц.

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Андрей Дюсупов
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