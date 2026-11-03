Леонид Агутин посвятил стихотворение кыргызскому ак-калпаку после концерта в Бишкеке

Российский певец Леонид Агутин 2 ноября 2026 года провел сольный концерт в Бишкеке. Во время выступления артисту преподнесли традиционный кыргызский головной убор – ак-калпак, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Всё в твоих руках" после музыкального вечера поделился фотографией с подписчиками в необычном образе. Кроме того, музыкант даже посвятил подарку стихотворение.

"Отыграли мы в Бишкеке, а до этого – в Ташкенте. И до этого играли – сразу и не вспомнить где. Но сегодня наконец-то подарили мне на сцене эту шапку, что подходит к моей белой бороде!" – написал Агутин.

В заключение певец поблагодарил жителей городов за теплый прием:

"Бишкек, Ташкент, спасибо! Вы замечательные!"

Вам идет!

Вам невероятно идет наш калпак.

Ак-калпак вам очень идет.

"Во всех ты, душечка, нарядах хороша!"

Это ак-калпак. Тот, что сохранил нашу нацию от жары и холода, от невзгод.

Кыргызский национальный головной убор ак-калпак вам очень к лицу. Думаю, из-за него (калпака) как-то по-особенному прозвучала песня на бис, – уточнили в ответ благодарные за концерт зрители.

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