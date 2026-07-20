"Самый душевный момент" и "Мы ждали Варум": фанаты Леонида Агутина неоднозначно отозвались о концерте в Москве

В минувшую субботу, 18 июля 2026 года, в Москве отгремел концерт известного исполнителя и композитора Леонида Агутина. Поддержать его пришел отец Николай Агутин, но, судя по комментариям в соцсетях, фанаты ждали и выступления супруги Анжелики Варум, сообщает Zakon.kz.

Видеороликом с концерта 58-летний заслуженный артист РФ накануне, 19 июля, поделился в своем Instagram.

"Спасибо, Москва!" – поблагодарил поклонников Леонид Агутин.

Одна из фанаток, которая побывала на концерте артиста, опубликовала милое видео с его папой.

"Что может быть милее? Папа Леонида Агутина пришел поддержать сына и спеть с ним! Этому шикарному мужчине, на минуточку, 91 год... Сначала мы не поняли, что за яркий мужчина пританцовывает у сцены, а потом как поняли. Дай Бог всем в 91 год иметь такую прекрасную форму и ясный разум", – подписала поклонница трогательные кадры с Николаем Агутиным.

Подписчики практически в один голос отметили, что концерт прошел потрясающе душевно, тепло и дружно. Также они пожелали отцу Агутина здоровья и долгих лет жизни, заметив, что он не выглядит на свой возраст:

"Здоровья папе!"

"Самый душевный момент".

"Дай бог ему здоровья и долгих лет жизни!"

"Больше 70-75 не дашь. Шикарно выглядит".

"Выглядит бодрячком! И пританцовывает еще! Молодец".

"В прошлом году Николай Петрович пел на сцене и это было фантастически круто!"

"Невероятно, как человек с гитарой, без всякой "мишуры" может собрать столько людей! Восхищаемся и благодарим! Было классно!"

"Потрясающий концерт! Хочется повторить! До сих пор танцуем и поем! На концерте и плакали, и смеялись! Благодарим за теплое общение со зрителями".

"81 тыс. людей делились своей энергией и было так классно, как раньше… Дружно, тепло и чувствовалось такое потрясающее единение всех нас! Как такое возможно… Несколько часов в унисон…"

"В ноябре была на концерте Агутина в Москве! Николай Петрович в самом начале вышел на сцену и спел, и потом еще Анжелика пела песню "ах как хочется вернуться в городок" и весь зал плакал (и дуэтом пели они)!

"Это было чудесно! Мы вчера пели и танцевали с моими детьми, которым сейчас больше 30 и которые выросли на песнях Леонида Агутина! Это был восторг! И на стадионе было много таких, кто пришел семьями, поколениями! Просто магия".

"Самый добрый концерт, на котором я бывала. Сама публика в фан-зоне… Просто все-все-все давали друг другу танцевать и наслаждаться концертом. У меня особые впечатления. Прошлый раз я была на концерте Леонида Агутина 30 лет назад. И тогда тоже было супер. Мы просто чуток повзрослели".

"Моя мечта сбылась, побывала на концерте и вживую прикоснулась к таланту Леонида! Это мощь, доброта и невероятная легкость. Душа пела и танцевала! Спасибо за незабываемый драйв, теплоту и невероятный талант! Теперь хочу в фан-зону на следующий концерт. Талант и невероятная интеллигентность, простота и богатство души – мощные сочетания. Обожаю вас, спасибо вам! Жду с нетерпением следующего концерта в Москве".

Но не обошлось и без негатива. Некоторые фолловеры заявили, что ждали совместного исполнения хитов артиста с женой Анжеликой Варум. Другие остались недовольны организационными моментами:

"Мы ждали Варум. Думали, она споет культовые дуэты вместе с мужем".

"При всем уважении к Леониду, организация ноль. Отдельные песни да, но акустика ноль".

"Честно, так себе концерт был... Песни максимально скучные, неинтересные. Агутин много хитов не спел".

Материал по теме "Все лавры Анжелике Варум": редкое появление певицы на публике затмило фестиваль Леонида Агутина

16 июля 2026 года Леонид Агутин отметил день рождения. В честь 58-летия к нему публично обратился композитор и пианист Игорь Крутой.