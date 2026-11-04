В России пытаются расследовать гибель Сергея Соседова

Российский телеведущий Андрей Малахов, близко друживший с Сергеем Соседовым, расследует его загадочную смерть. Несмотря на то, что уголовное дело по факту гибели шоумена не возбудили, вокруг инцидента много вопросов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет radio1, Сергей Соседов умер 23 сентября в якутском городе Нерюнгри, куда он приехал судить конкурс красоты. Официально музыкальный критик неудачно упал с лестницы, получил серьезную травму головы и скончался в больнице. Интересно, что именно в эту версию верят не все.

Андрею Малахову удалось найти медсестру, которая работала в клинике, где пытались спасти Сергея Соседова. Елена Базыль рассказала, что не дежурила в тот вечер, но знает от коллег по смене, что именитый пациент поступил в тяжелом состоянии.

"У него была сильно разбита голова. Кровь изо рта шла, можно сказать, он даже хрипел. Дорога к нам была тяжелая, из Благовещенска своим ходом добирались (около 14 часов Соседова везли на машине). Кто знает, как повели его сосуды в этой ситуации", – ответила медсестра в эфире программы "МАЛАХОВ" на канале "Россия".

В смерть Сергея Соседова не верит продюсер Леонид Дзюник, который лично знал и много общался с телеведущим. Он вспоминает, что в тот день один из первых услышал страшную новость.

"Всех, кто дружили с Сережей, попросили не говорить ни о чем, пока маме не сообщат. Я позвонил одному продюсеру, другому. Потом появилась информация про падение, затем, что тромб, а директор гостиницы сказал, что он вообще не падал, а вышел покурить", – рассуждал продюсер.

Дзюник считает, что смерть друга не была случайной. Год назад сам Леонид получал угрозы в свой адрес, и Соседов тоже говорил, что некие люди звонили ему и предлагали замолчать.

"Но он не молчал, а говорил об уехавших и обо всем остальном. Что-то было сделано такое, чтобы Сергей обратно в Москву не вернулся. Это было специально подстроено – необходимо было вывезти его за пределы, чтобы скрыть все", – уверен Дзюник, который пришел в студию программы "МАЛАХОВ" для того, чтобы рассказать правду.

По мнению продюсера, мотивом для расправы могли стать резкие и бескомпромиссные высказывания Соседова в адрес многих звезд эстрады, покинувших страну.

Подруга Сергея Васильевича Соседова, продюсер Олеся Сазыкина, также подтвердила, что после одного из интервью ее другу адресовали угрозы уехавшие звезды.

Дзюник не исключает, что критика намеренно выманили в отдаленный регион, где инсценировали несчастный случай на лестнице, чтобы навсегда заставить его замолчать. Пока уголовное дело не возбуждено, но расследование Андрея Малахова вскрывает новые детали этой истории.

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