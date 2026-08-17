"А разве Димаша не было?": публикация Игоря Крутого вызвала бурные обсуждения
Соответствующий пост 72-летний народный артист РФ сделал накануне, 16 августа 2026 года.
"Сколько всего было за эти годы… Листаю архивы "Новой волны" и понимаю, что история конкурса – это прежде всего люди. Артисты, друзья, коллеги, встречи, разговоры, музыка и моменты, которые спустя годы вспоминаешь с особым теплом. На этих фотографиях – разные годы, разные истории, но одна большая "Новая волна", – написал Игорь Крутой.
Также он назвал даты, в которые фестиваль пройдет в этом году.
"Совсем скоро мы снова встретимся. И напишем новую главу. Казань. New Wave Hall. 20-26 августа", – заключил композитор.
Одной из первых на публикацию отреагировала певица Алсу, которая написала: "Столько классных воспоминаний". Ей Игорь Яковлевич ответил: "Да, есть что вспомнить…"
Также пост прокомментировала одна из поклонниц всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена. Она поинтересовалась у Крутого: "А разве Димаша не было на "Новой волне"?" Ответ маэстро был кратким: "Был..."
В целом, судя по комментариям, публикация вызвала бурные обсуждения. Одни поностальгировали вместе с Крутым о годах, когда музыкальный конкурс проходил в Юрмале, и выразили надежду, что когда-нибудь это повторится. Другие поблагодарили за архивные кадры, в том числе с отдельными артистами. Третьи завалили композитора вопросами:
- "Целая эпоха!"
- "Лара – любовь".
- "Алсу! Какая красивая!"
- "Как же это было круто".
- "С Тимати дуэт в студию".
- "Вот бы в Юрмалу все вернуть!"
- "Как же круто было тогда в Юрмале".
- "Что-то нет фото с Ириной Александровной".
- "За Дмитрия Хворостовского отдельное спасибо".
- "И не хватает Анны Нетребко и Аиды Гарифуллиной".
- "Как мы скучаем! Какая тусовка была у нас в Юрмале!"
- "Спасибо вам за этот праздник, как мы его всегда ждем!"
- "Из песни слов не выкинешь, как и из истории "Новой волны".
- "Да, многих уже нет на этом свете, но остались память и их творчество. Спасибо вам, Игорь Яковлевич".
- "Игорь Яковлевич, спасибо за фотографии, ностальгия. Остается только вспоминать. Ваша молодость и наше детство".
- "Игорь Яковлевич, спасибо за фото Аллы Борисовны. Многие пытаются сделать вид, что не было этой эпохи. Вы – сильный и очень смелый человек".
- "Пугачёва, Аллегрова, Крутой, Николаев, Лещенко, Кобзон, Киркоров, Серов, Леонтьев, Варум, Агутин, Королёва. Верните меня в мое детство, в мои 2000-е".
- "Как хорошо, что вы у нас есть, дорогой Игорь Яковлевич! Очень вас уважаю и люблю ваше творчество. Человек вы огромной души, человечный, талантливый. Желаю долгих лет жизни и творчества. Очень красивая у вас музыка, идет от вашего сердца".
- "Всегда приезжали в Юрмалу в дни "Новой волны". Особенная атмосфера праздника, Юрмала оживала и прихорашивалась. А когда были помладше, в период "Новой волны" бежали домой, смотреть выступления конкурсантов. Детство, Рига, Юрмала, теплые впечатления от вами устроенного конкурса".
- "Спасибо за эти фотографии! Что вспомнили всех знаковых участников этого прекрасного фестиваля! "Новая волна" – прекраснейший фестиваль! Очень хочется вернуться когда-нибудь в Юрмалу, там, все-таки, была какая-то удивительная атмосфера, как будто все совпало! Спасибо за эти воспоминания и за то, что продолжаете этот фестиваль! И все-таки те времена были волшебными!"
Отметим, что победителем "Новой волны-2025" стал казахстанец Александр Лим.
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6 августа 2026 года Игорь Крутой в социальных сетях разместил публикацию, в которой высказался о своей новой песне. На нее неожиданно отреагировал Димаш Кудайберген. Подробнее – по ссылке.