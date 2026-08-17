"А разве Димаша не было?": публикация Игоря Крутого вызвала бурные обсуждения

Известный российский композитор и пианист Игорь Крутой порадовал подписчиков в Instagram серией архивных фотографий, сделанных в разные годы на конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна". Публикация вызвала бурные обсуждения среди поклонников маэстро, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий пост 72-летний народный артист РФ сделал накануне, 16 августа 2026 года.

"Сколько всего было за эти годы… Листаю архивы "Новой волны" и понимаю, что история конкурса – это прежде всего люди. Артисты, друзья, коллеги, встречи, разговоры, музыка и моменты, которые спустя годы вспоминаешь с особым теплом. На этих фотографиях – разные годы, разные истории, но одна большая "Новая волна", – написал Игорь Крутой.

Также он назвал даты, в которые фестиваль пройдет в этом году.

"Совсем скоро мы снова встретимся. И напишем новую главу. Казань. New Wave Hall. 20-26 августа", – заключил композитор.

Одной из первых на публикацию отреагировала певица Алсу, которая написала: "Столько классных воспоминаний". Ей Игорь Яковлевич ответил: "Да, есть что вспомнить…"

Также пост прокомментировала одна из поклонниц всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена. Она поинтересовалась у Крутого: "А разве Димаша не было на "Новой волне"?" Ответ маэстро был кратким: "Был..."

В целом, судя по комментариям, публикация вызвала бурные обсуждения. Одни поностальгировали вместе с Крутым о годах, когда музыкальный конкурс проходил в Юрмале, и выразили надежду, что когда-нибудь это повторится. Другие поблагодарили за архивные кадры, в том числе с отдельными артистами. Третьи завалили композитора вопросами:

"Целая эпоха!"

"Лара – любовь".

"Алсу! Какая красивая!"

"Как же это было круто".

"С Тимати дуэт в студию".

"Вот бы в Юрмалу все вернуть!"

"Как же круто было тогда в Юрмале".

"Что-то нет фото с Ириной Александровной".

"За Дмитрия Хворостовского отдельное спасибо".

"И не хватает Анны Нетребко и Аиды Гарифуллиной".

"Как мы скучаем! Какая тусовка была у нас в Юрмале!"

"Спасибо вам за этот праздник, как мы его всегда ждем!"

"Из песни слов не выкинешь, как и из истории "Новой волны".

"Да, многих уже нет на этом свете, но остались память и их творчество. Спасибо вам, Игорь Яковлевич".

"Игорь Яковлевич, спасибо за фотографии, ностальгия. Остается только вспоминать. Ваша молодость и наше детство".

"Игорь Яковлевич, спасибо за фото Аллы Борисовны. Многие пытаются сделать вид, что не было этой эпохи. Вы – сильный и очень смелый человек".

"Пугачёва, Аллегрова, Крутой, Николаев, Лещенко, Кобзон, Киркоров, Серов, Леонтьев, Варум, Агутин, Королёва. Верните меня в мое детство, в мои 2000-е".

"Как хорошо, что вы у нас есть, дорогой Игорь Яковлевич! Очень вас уважаю и люблю ваше творчество. Человек вы огромной души, человечный, талантливый. Желаю долгих лет жизни и творчества. Очень красивая у вас музыка, идет от вашего сердца".

"Всегда приезжали в Юрмалу в дни "Новой волны". Особенная атмосфера праздника, Юрмала оживала и прихорашивалась. А когда были помладше, в период "Новой волны" бежали домой, смотреть выступления конкурсантов. Детство, Рига, Юрмала, теплые впечатления от вами устроенного конкурса".

"Спасибо за эти фотографии! Что вспомнили всех знаковых участников этого прекрасного фестиваля! "Новая волна" – прекраснейший фестиваль! Очень хочется вернуться когда-нибудь в Юрмалу, там, все-таки, была какая-то удивительная атмосфера, как будто все совпало! Спасибо за эти воспоминания и за то, что продолжаете этот фестиваль! И все-таки те времена были волшебными!"

Отметим, что победителем "Новой волны-2025" стал казахстанец Александр Лим.

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