Роберт Паттинсон прошел пробы на роль Джеймса Бонда – СМИ

Британский актер Роберт Паттинсон, известный по фильмам "Сумерки" и "Бэтмен", вошел в число претендентов на роль нового Джеймса Бонда, сообщает Zakon.kz.

По данным источников The Hollywood Reporter, 40-летний актер прошел кинопробы в конце октября. Среди других кандидатов на роль агента 007 называются Каллум Тернер, Джек Лоуден и Джош О'Коннор. Также рассматривается кандидатура Николаса Холта.

Примечательно, что Паттинсон уже работал с режиссером будущего фильма о Бонде Дени Вильнёвом над третьей частью "Дюны", премьера которой запланирована на 18 декабря 2026 года. По информации источников, их сотрудничество прошло успешно.

При этом участие Паттинсона во франшизе пока не подтверждено. Компания Amazon отказалась комментировать результаты проб.

Новый фильм станет первым в истории франшизы после перехода творческого контроля над ней к Amazon в 2025 году. Предыдущий исполнитель роли Джеймса Бонда Дэниел Крейг сыграл агента 007 в пяти картинах, завершив свое участие в серии фильмом "Не время умирать" в 2021 году.

Ранее канадский певец The Weekend установил рекорд по сборам среди сольных исполнителей-мужчин.