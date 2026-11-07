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Культура и шоу-бизнес

"Современный, чистый и душевный": Меладзе объяснил, чем его покорила Астана

Валерий Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 13:37 Фото: акимат Астаны
Известный российский исполнитель и музыкальный продюсер Валерий Меладзе во время концерта в Астане поделился своими впечатлениями о столице Казахстана. Артист назвал город одним из самых красивых и чистых, сообщает Zakon.kz

Обращаясь к зрителям, певец поблагодарил их за тёплый приём и признался, что рад вновь выступать в Астане.

"Слов не нахожу, чтобы поблагодарить за такой мощный приём. Спасибо, дорогие, от всей души", – сказал Меладзе.

Особое внимание артист уделил облику столицы. По его словам, Астана продолжает развиваться, сохраняя при этом свою красоту, чистоту и особую атмосферу.

Валерий Меладзе, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 13:37

Фото: акимат Астаны

"Красивый, чистый, прекрасный, душевный город и современный. Самый чистый в мире, на мой взгляд", – отметил певец.

Меладзе также вспомнил свои предыдущие приезды в Астану и подчеркнул, что за эти годы город заметно преобразился.

В завершение артист пожелал столице процветания и с юмором заметил, что произнёс самую длинную вступительную речь за последние полгода.

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Айсулу Омарова
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