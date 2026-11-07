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События

"Каждый раз будто приезжаю в новый город" – гости из регионов об Астане

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 13:34 Фото: акимат Астаны
Концерт Валерия Меладзе в Астане объединил поклонников из разных регионов Казахстана. Перед выступлением зрители, приехавшие в столицу из других городов, поделились своими впечатлениями, сообщает Zakon.kz.

Гости отметили преображение столицы, ее современный облик и возможность посещать концерты любимых исполнителей.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 13:34

Фото: акимат Астаны

"Второй год приезжаю на концерт. Буквально сегодня говорила таксисту, что я приезжаю сюда каждый год, но каждый раз как будто приезжаю в новый город. Очень все красиво, все современно, мне нравится", – поделилась Ақмарал Такишева из города Атырау.
концерт, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 13:34

Фото: акимат Астаны

Для некоторых зрителей поездки на концерты в Астану уже стали традицией.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2026 13:34

Фото: акимат Астаны

"Я приехала из города Усть-Каменогорска специально на концерт Меладзе. Я была на его концерте ранее, очень-очень понравилось, это один из моих любимых певцов. И приехала посмотреть на город, похорошел. Я рада, что к нам приезжают звезды. Я была и на концерте Дженнифер Лопес. Я на все концерты стараюсь приезжать по возможности", – улыбаясь, отметила Замзагуль Акеньева из Усть-Каменогорска.

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Айсулу Омарова
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