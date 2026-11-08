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Культура и шоу-бизнес

"Собирался стать отцом": подруга Сергея Соседова рассказала о его тайне

Музыкальный критик Сергей Соседов, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2026 07:18 Фото: Instagram/sosedov.official
В сентябре 2026 года неожиданно оборвалась жизнь российского музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова. Он погиб из-за падения с лестницы в Нерюнгри (Якутия), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Starhit, 58-летний Сергей Соседов унес с собой много тайн. У телеведущего была подруга Марина Костенко, которая близко общалась с ним. Она собиралась родить от Соседова ребенка, и он был не против. Свою историю она поведала в шоу "Как есть" с Денисом Пархоменко.

"Я просто не могу найти успокоение… У него было ощущение, что он уходит на самое дно. Я ему сказала, что готова родить ему ребенка, если он захочет. Я ему говорила, мол, не хочу быть маткой. Мне нужно было, чтобы у ребенка был отец, который берет за него ответственность. Я ему говорила, что не вытяну ребенка одна. И он мне сказал, мол, очень сильно хочет ребенка, но он очень плохо себя чувствовал. Он сильно сдал за последнее время, он боялся, что просто не потянет ребенка", – вспомнила Марина в беседе с Пархоменко, который отметил, что Сергей даже заморозил свой биоматериал.

Костенко, у которой есть сын-подросток от прошлых отношений, поблагодарила Сергея Соседова за то, что он был в ее жизни. Сам критик хранил в тайне подробности личной жизни и предпочитал говорить о работе. Смерть телеведущего шокировала многих.

Ранее сообщалось, что умерла звезда "Калины красной" Лидия Федосеева-Шукшина.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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