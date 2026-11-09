Скончалась звезда казахского айтыса Надежда Лушникова

Известная айтыскер, член Союза писателей Казахстана Надежда Лушникова скончалась на 86-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

В Союзе писателей Казахстана рассказали, что Лушникова родилась 22 ноября 1940 года в селе Шамалган Алматинской области. В 1961 году окончила педагогическое училище имени Маншук Маметовой в Кызылорде, а в 1969-м – филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая, обучаясь на казахском отделении.

Лушникова писала стихи и выступала в айтысах – состязаниях поэтов-импровизаторов. В 1963 году она приняла участие в областном айтысе в Кызылорде и стала призером. Ее состязание с шымкентским акыном Калдыбеком Аликуловым было снято на пленку и вошло в фильм "Айтыс" режиссера Т. Дуйсебаева.

Поэтесса также участвовала в районных айтысах в Жамбылском районе в 1965 и 1978 годах, а также в областных состязаниях Алматинской области в 1977 и 1979 годах, где одерживала победы.

С 1963 по 1985 год Надежда Лушникова работала литературным сотрудником в газете, редактором издательства и учителем. С 1985 года возглавляла музей имени Үмбетәлі Кәрібаева в Жамбылском районе.

Первые стихи Лушниковой были опубликованы в 1958 году в кызылординской областной газете "Ленин жолы". Позже вышли ее сборники "Елім менің" (1962) и "Көңіл хошы" (1970). За последний сборник она была удостоена премии Комсомола Казахстана.

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