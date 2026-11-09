#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+15°
$
447.14
499.54
5.46
Культура и шоу-бизнес

Скончалась звезда казахского айтыса Надежда Лушникова

Известная айтыскер, член Союза писателей Казахстана Надежда Лушникова , фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 09:30 Фото: kaznpu.kz
Известная айтыскер, член Союза писателей Казахстана Надежда Лушникова скончалась на 86-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

В Союзе писателей Казахстана рассказали, что Лушникова родилась 22 ноября 1940 года в селе Шамалган Алматинской области. В 1961 году окончила педагогическое училище имени Маншук Маметовой в Кызылорде, а в 1969-м – филологический факультет Казахского педагогического института имени Абая, обучаясь на казахском отделении.

Лушникова писала стихи и выступала в айтысах – состязаниях поэтов-импровизаторов. В 1963 году она приняла участие в областном айтысе в Кызылорде и стала призером. Ее состязание с шымкентским акыном Калдыбеком Аликуловым было снято на пленку и вошло в фильм "Айтыс" режиссера Т. Дуйсебаева.

Поэтесса также участвовала в районных айтысах в Жамбылском районе в 1965 и 1978 годах, а также в областных состязаниях Алматинской области в 1977 и 1979 годах, где одерживала победы.

С 1963 по 1985 год Надежда Лушникова работала литературным сотрудником в газете, редактором издательства и учителем. С 1985 года возглавляла музей имени Үмбетәлі Кәрібаева в Жамбылском районе.

Первые стихи Лушниковой были опубликованы в 1958 году в кызылординской областной газете "Ленин жолы". Позже вышли ее сборники "Елім менің" (1962) и "Көңіл хошы" (1970). За последний сборник она была удостоена премии Комсомола Казахстана.

7 ноября 2026 года на 89-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, знакомая миллионам зрителей по фильмам "Калина красная", "Печки-лавочки" и "12 стульев".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Бекжан Аширбаев
09:28, 15 августа 2026
Умер казахстанский поэт и журналист Бекжан Аширбаев
Фото: zhaikpress.kz
19:34, 05 декабря 2023
Скончался бывший аким ЗКО
Скончался
11:58, 27 июня 2024
Звезда "Клана Сопрано" и "Телохранителя" скончался в возрасте 90 лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арина Соболенко с кубком в руках
11:02, Сегодня
"Её стиль сбивает с толку ритм Соболенко": озвучен прогноз на матч Арины с Муховой
Андреева и Мартинес дурачатся на камеру
10:22, Сегодня
Навратилова оценила шансы Андреевой на победу на Итоговом турнире WTA
Михаил Шайдоров лежит на льду после выступления
10:00, Сегодня
"Он кажется заложником своей олимпийской победы": журналист Вайцеховская о Шайдорове
Кори Гауфф на фотосессии
09:27, Сегодня
Гауфф назвала слагаемые победы над Пегулой на старте Итогового турнира WTA в Индиан-Уэллсе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: