Вино почти за 323 тысячи тенге: Юлия Высоцкая показала отдых с 89-летним мужем в Италии
Фото: Instagram/juliavysotskayaofficial
Известная ведущая популярной кулинарной программы "Едим дома!" 53-летняя Юля Высоцкая показала, как отдыхает с 89-летним супругом Андреем Кончаловским в своем собственном старинном поместье с виноградниками в Италии, сообщает Zakon.kz.
Колоритные снимки писательница разместила в своем Instagram.
Комментаторы отметили, что Высоцкая умеет любить жизнь и чувствовать ее.
- Смотришь в глаза Юли, а там глаза Андрея…
- Вот и запеленали своего друга! Ждем творчества!
- Любимые люди.
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Кто-то из комментаторов даже обратил внимание на стоимость вина на одном из снимков.
- 500€ – 650€ бутылочка вина (почти 250 тысяч тенге – почти 323 тысячи тенге).
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. У них двое общих детей (дочь Мария, 1999 года рождения и сын Пётр, 2003 года рождения). Кроме того, в семье воспитывается приемная дочь Соня (родилась в 2021 году).
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