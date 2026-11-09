Вино почти за 323 тысячи тенге: Юлия Высоцкая показала отдых с 89-летним мужем в Италии

Известная ведущая популярной кулинарной программы "Едим дома!" 53-летняя Юля Высоцкая показала, как отдыхает с 89-летним супругом Андреем Кончаловским в своем собственном старинном поместье с виноградниками в Италии, сообщает Zakon.kz.

Колоритные снимки писательница разместила в своем Instagram.

Комментаторы отметили, что Высоцкая умеет любить жизнь и чувствовать ее.

Смотришь в глаза Юли, а там глаза Андрея…

Вот и запеленали своего друга! Ждем творчества!

Любимые люди.

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Кто-то из комментаторов даже обратил внимание на стоимость вина на одном из снимков.

500€ – 650€ бутылочка вина (почти 250 тысяч тенге – почти 323 тысячи тенге).

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. У них двое общих детей (дочь Мария, 1999 года рождения и сын Пётр, 2003 года рождения). Кроме того, в семье воспитывается приемная дочь Соня (родилась в 2021 году).