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Культура и шоу-бизнес

Вино почти за 323 тысячи тенге: Юлия Высоцкая показала отдых с 89-летним мужем в Италии

Кончаловский, Высоцкая, семья, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 15:14 Фото: Instagram/juliavysotskayaofficial
Известная ведущая популярной кулинарной программы "Едим дома!" 53-летняя Юля Высоцкая показала, как отдыхает с 89-летним супругом Андреем Кончаловским в своем собственном старинном поместье с виноградниками в Италии, сообщает Zakon.kz.

Колоритные снимки писательница разместила в своем Instagram.

Комментаторы отметили, что Высоцкая умеет любить жизнь и чувствовать ее.

  • Смотришь в глаза Юли, а там глаза Андрея…
  • Вот и запеленали своего друга! Ждем творчества!
  • Любимые люди.
Андрей Кончаловский, актер, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 15:14

Фото: Instagram/juliavysotskayaofficial

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 15:14
Юлия Высоцкая показала фото с венчания с 87-летним Кончаловским

Кто-то из комментаторов даже обратил внимание на стоимость вина на одном из снимков.

    500€ – 650€ бутылочка вина (почти 250 тысяч тенге – почти 323 тысячи тенге).

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая поженились в 1998 году. У них двое общих детей (дочь Мария, 1999 года рождения и сын Пётр, 2003 года рождения). Кроме того, в семье воспитывается приемная дочь Соня (родилась в 2021 году).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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