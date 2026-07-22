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Культура и шоу-бизнес

Популярный певец из Талдыкоргана Анатолий Цой обвенчался с женой

Венчание , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 08:45 Фото: Instagram/anatoliytsoy_official
Участник казахстанского проекта SuperStar KZ Анатолий Цой и его супруга провели обряд церковного венчания, сообщает Zakon.kz.

Музыкант является уроженцем Казахстана и получил известность сначала как участник казахстанского проекта SuperStar KZ, а затем стал победителем российского шоу "Хочу к Меладзе", после чего вошел в состав группы MBAND.

О важном событии в личной жизни артист рассказал 21 июля на своей странице в Instagram, показав серию кадров с таинства. Музыкант остался верен своему правилу не афишировать семейную жизнь и снова не показал лицо избранницы.

Венчание , фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 08:45

Фото: Instagram/anatoliytsoy_official

"И я надел ей кольцо на пальчик..." – подписал снимки исполнитель хита "Она вернется".
Анатолий Цой венчался, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 08:45

Фото: Instagram/anatoliytsoy_official

О том, что Цой женат, стало известно еще несколько лет назад, однако имя жены он предпочитает держать в секрете. Артист неоднократно признавался, что сознательно разделяет работу и личную жизнь, поэтому его семья остается вне внимания публики.

Недавно на заявления певицы Анны Седоковой о насилии в браке ответила адвокат семьи ее бывшего мужа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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