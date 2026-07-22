Популярный певец из Талдыкоргана Анатолий Цой обвенчался с женой

Участник казахстанского проекта SuperStar KZ Анатолий Цой и его супруга провели обряд церковного венчания, сообщает Zakon.kz.

Музыкант является уроженцем Казахстана и получил известность сначала как участник казахстанского проекта SuperStar KZ, а затем стал победителем российского шоу "Хочу к Меладзе", после чего вошел в состав группы MBAND.

О важном событии в личной жизни артист рассказал 21 июля на своей странице в Instagram, показав серию кадров с таинства. Музыкант остался верен своему правилу не афишировать семейную жизнь и снова не показал лицо избранницы.

"И я надел ей кольцо на пальчик..." – подписал снимки исполнитель хита "Она вернется".

О том, что Цой женат, стало известно еще несколько лет назад, однако имя жены он предпочитает держать в секрете. Артист неоднократно признавался, что сознательно разделяет работу и личную жизнь, поэтому его семья остается вне внимания публики.

Недавно на заявления певицы Анны Седоковой о насилии в браке ответила адвокат семьи ее бывшего мужа.