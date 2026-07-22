"Жалко Мейржана": танец Даны Есеевой на свадьбе Анатолия Цоя в Москве обсуждает Казнет
К примеру, предпринимательница Дана Есеева.
Известно, что вечеринка после торжественной церемонии была организована в стиле "Великого Гэтсби".
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Одним из примечательным моментом званого вечера стали танцы от Есеевой и казахстанского певца Талгата Кенжебулатова, более известного, как Кентал.
В описании к подписи видео Есеева шутливо уточнила:
"Казахи на московской свадьбе борятся за чайник".
Пользователи Сети живо отозвались на зажигательные па.
Новоиспеченный муж Цой также отметился среди комментариев.
"Лучшие!" – написал он.
- Дана, ты огонь.
- Это была борьба не на жизнь, а на смерть.
- Однозначно, что все призы ваши.
- За такой танец не чайник, а целый самовар можно.
- Кентал – 10/10. Дана 10/+! Откуда такие навыки?
- Если это не инсульт, то это шикарно.
- Чайник, наверное, был в шоке от такой драйвного танца.
- Они натанцевали на телевизор.
Конечно, нашлись и негативные отзывы. Кто-то посетовал на откровенный наряд мамы пятерых детей, другие вспомнили о супруге Мейржане Туребаеве.
- Жалко Мейржана.
- Мейржан станцевал бы лучше.
- Платье чуть нужно запах прикрыть.
Танцевать Есеева любит весьма давно и зачастую делится видео со своими подписчиками.
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Также 15 июля мы рассказывали, как Туребаев и Есеева неожиданно исполнили совместный танец среди торговых рядов на знаменитой барахолке в Алматы.