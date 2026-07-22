"Жалко Мейржана": танец Даны Есеевой на свадьбе Анатолия Цоя в Москве обсуждает Казнет

21 июля 2026 года российский певец из Талдыкоргана Анатолий Цой сыграл свадьбу. На праздник были приглашены многие казахстанские знаменитости, сообщает Zakon.kz.

К примеру, предпринимательница Дана Есеева.

Известно, что вечеринка после торжественной церемонии была организована в стиле "Великого Гэтсби".

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Одним из примечательным моментом званого вечера стали танцы от Есеевой и казахстанского певца Талгата Кенжебулатова, более известного, как Кентал.

В описании к подписи видео Есеева шутливо уточнила:

"Казахи на московской свадьбе борятся за чайник".

Пользователи Сети живо отозвались на зажигательные па.

Новоиспеченный муж Цой также отметился среди комментариев.

"Лучшие!" – написал он.

Дана, ты огонь.

Это была борьба не на жизнь, а на смерть.

Однозначно, что все призы ваши.

За такой танец не чайник, а целый самовар можно.

Кентал – 10/10. Дана 10/+! Откуда такие навыки?

Если это не инсульт, то это шикарно.

Чайник, наверное, был в шоке от такой драйвного танца.

Они натанцевали на телевизор.

Конечно, нашлись и негативные отзывы. Кто-то посетовал на откровенный наряд мамы пятерых детей, другие вспомнили о супруге Мейржане Туребаеве.

Жалко Мейржана.

Мейржан станцевал бы лучше.

Платье чуть нужно запах прикрыть.

Танцевать Есеева любит весьма давно и зачастую делится видео со своими подписчиками.

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Также 15 июля мы рассказывали, как Туребаев и Есеева неожиданно исполнили совместный танец среди торговых рядов на знаменитой барахолке в Алматы.