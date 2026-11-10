"Ноги пришили неправильно": внук Аллы Пугачёвой вступился за Филиппа Киркорова после провального концерта

Концерт Филиппа Киркорова в Тюмени, который прошел 9 ноября 2026 года, вышел весьма неудачным. Зрители требуют вернуть деньги. Им не понравился внешний вид и неадекватное состояние артиста, сообщает Zakon.kz.

Одна из посетительниц музыкального вечера разместила видео и отметила: "Немного жаль своего времени и денег".

Также она добавила, что осталась в недоумении:

"И могу сказать, что это худший концерт, на котором я когда-либо была на данный момент. Действительно жаль, что человек настолько не уважает своего зрителя…"

Концертом это, конечно, назвать очень сложно. Я впервые хотела, чтобы концерт поскорее закончился, так как было страшно, что он просто упадет на сцене.

Что у него с брюками? Они задом наперед надеты?

Такое чувство, что ноги пришили неправильно…

Сцену надо покидать все-таки еще в свое время, на пике уйти по красоте и все, а не вот это вот все.

Он пешком в Тюмень шел, что так устал?

Мне лично кажется, что он просто умотался и не тянет уже эту нагрузку.

Он же пьян. Это видно невооруженным глазом.

Ощущение, что закончилась свадьба. Но за столом сидит последний гость и поет себе под нос, – уточнили пользователи Сети после просмотра.

Впрочем, сам Киркоров после обрушившейся критики объяснил провальное выступление.

"Тюмень… Этот концерт я запомню надолго. Пожалуй, один из самых сложных за всю мою творческую жизнь. Мне пришлось выйти на сцену с высокой температурой. И я не стану скрывать: каждый номер давался непросто. Меня так воспитали, так научили мои родители: "Лопни, но держи фасон!" Признаюсь, фасон трещал по швам. Но я принял решение и взял на себя ответственность – выйти к своему зрителю". Филипп Киркоров

Киркоров также считает, что вечер стал для него испытанием и уроком.

"За все годы на сцене я привык дарить людям праздник, а не объяснять, почему он получился не таким, как задумывался. Простите меня. Поверьте, мне самому хотелось большего. Но есть вещи, которые сильнее температуры, усталости и любых обстоятельств. Это уважение к своему зрителю. И любовь к сцене, которой я отдал всю жизнь. Возможно, не смог всего, чего хотел. Но я отдал все, что мог". Филипп Киркоров

Среди тех, кто выразил слова поддержки, был и внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков.

"Я был на концерте 30 Second To Mars, когда Джаред Лето сильно заболел, так он вообще не пел, а просто ходил по сцене, пока пел клавишник, и периодически говорил "Moscow! I love you", и после каждой песни говорил: "Sorry guys, я сильно болею и мне очень плохо", – написал он в комментариях.

4 ноября мы писали о том, что плачущая юная поклонница вдохновила Киркорова на признание.