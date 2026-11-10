В Астане отменили концерт Владимира Преснякова

Фото: Instagram/presnyakovvladimir

В пятницу, 13 ноября 2026 года, в Астане должен был состояться концерт исполнителя хита "Стюардесса по имени Жанна". Однако Владимир Пресняков не прилетит в столицу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из обращения организаторов к слушателям. "С сожалением сообщаем, что концерт Владимира Преснякова в Астане не состоится в ранее запланированную дату в связи с возникшими техническими обстоятельствами. Мы надеемся, что в будущем у нас появится возможность вернуться к этому событию", – говорится в официальной публикации за 10 ноября. При этом концерт Преснякова в Алматы состоится согласно запланированной программе. Музыкальный вечер пройдет 14 ноября во Дворце Республики. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KOROBKO PRODUCTION | Организация концертов | Мероприятии (@korobko_production) Ранее мы писали о том, что внук Аллы Пугачёвой вступился за Филиппа Киркорова после провального концерта.

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