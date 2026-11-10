#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
448.98
502.45
5.45
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
WB News
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+16°
$
448.98
502.45
5.45
Культура и шоу-бизнес

"Думал, это для семьи": Крутой сделал неожиданное признание и рассказал историю из молодости с Серовым

певец Игорь Николаев, певец Александр Серов, композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 16:21 Фото: Instagram/alexander_serov_official
Популярный российский композитор Игорь Крутой в молодости не думал, что музыка станет его профессией, сообщает Zakon.kz.

Такое неожиданное признание 72-летний маэстро сделал в видео, которым поделился в своем Instagram 9 ноября 2026 года.

"Я не думал, что музыка станет моей профессией. Я думал, это так, для дома, для семьи", – заявил Игорь Яковлевич.

Также композитор вспомнил историю, которая приключилась в молодости с ним и будущим эстрадным артистом Александром Серовым.

"Когда я уже поступил в институт в Николаевский и Саша Серов пошел меня провожать на вокзал, я поехал навестить родителей. Телефона у него не было, я не мог предупредить, что-то он пошел меня провожать на автовокзал, потом говорит: "А давай я с тобой поеду". Там километров 250 было. И вот мы приехали, сошли на трассе, потом пешком шли через какую-то рощу, потом добрались на попутках до моего райцентра, а родители собираются ехать на картошку... И мы говорим с Саней: "И мы поедем на картошку, будем помогать выкапывать". И мы поехали картошку копать. Ну там как копают? Самогонки надо вначале выпить, потом какой-то зайчик в поле появился, мы его загоняли, этого зайчика серого", – вспомнил Крутой.

В общем, как поделился маэстро, "вечером мы добрались уже с картошкой домой".

"Ну, и отец мой говорит: "Ну, с картошкой понятно, а покажите, что вы за это время делали?" И мы с Сашей стали исполнять. Господи, вся моя деревня собралась, отец гордый был, слушал. Он слушал, слушал, потом говорит: "Нет, вам не на картошку, вам надо в другом месте себя показывать", – рассказал Игорь Яковлевич.

Композитор подчеркнул, что "приятно спустя годы вспоминать такие моменты и людей, с которыми все начиналось".

Одним из первых на публикацию Крутого отреагировал 75-летний Серов, который написал: "53 года назад… Спасибо, что ты до сих пор рядом со мной!" А маэстро тут же ответил другу: "А ты со мной – и, похоже, скоро мы с тобой всех удивим новой песней…"

Кроме того, комментарий под постом композитора оставил казахстанский исполнитель Alex Lim: "Душевненько так, Игорь Яковлевич".

"Ну, ты-то моих историй наслушался, Саня…", – ответил казахстанцу Крутой.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 16:21
"Счастье жило рядом недолго": Серов раскрыл редкие воспоминания о Казаковой и творчестве с Крутым

Ранее мы писали, что Alex Lim и Игорь Крутой получили сразу три платиновые награды.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
композитор Игорь Крутой
18:00, 27 июля 2026
"В суете дней легко увлечься": Игорь Крутой сделал неожиданное признание
композитор Игорь Крутой, поэтесса Анна Егоян, подарок
15:27, 23 сентября 2025
Неожиданный подарок получил 71-летний Игорь Крутой от молодой поэтессы
Игорь Крутой, композитор
18:07, 08 июля 2026
Игорь Крутой сделал неожиданное признание о культовой песне Аллы Пугачёвой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Дарын Конысбаев выступит на этапе Мировой серии по триатлону в Абу-Даби
17:26, Сегодня
Дарын Конысбаев выступит на этапе Мировой серии по триатлону в Абу-Даби
Марат Хайруллин может покинуть пост спортивного директора &quot;Актобе&quot;
17:11, Сегодня
Марат Хайруллин может покинуть пост спортивного директора "Актобе"
Аблайхан Жусупов
16:56, Сегодня
Чемпион мира Жусупов похвалил Кожахана после победы на первенстве Казахстана
Курашисты на ковре
16:36, Сегодня
Казахстан завоевал три "золота" на домашнем чемпионате мира по борьбе кураш
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: