"Думал, это для семьи": Крутой сделал неожиданное признание и рассказал историю из молодости с Серовым

Популярный российский композитор Игорь Крутой в молодости не думал, что музыка станет его профессией, сообщает Zakon.kz.

Такое неожиданное признание 72-летний маэстро сделал в видео, которым поделился в своем Instagram 9 ноября 2026 года.

"Я не думал, что музыка станет моей профессией. Я думал, это так, для дома, для семьи", – заявил Игорь Яковлевич.

Также композитор вспомнил историю, которая приключилась в молодости с ним и будущим эстрадным артистом Александром Серовым.

"Когда я уже поступил в институт в Николаевский и Саша Серов пошел меня провожать на вокзал, я поехал навестить родителей. Телефона у него не было, я не мог предупредить, что-то он пошел меня провожать на автовокзал, потом говорит: "А давай я с тобой поеду". Там километров 250 было. И вот мы приехали, сошли на трассе, потом пешком шли через какую-то рощу, потом добрались на попутках до моего райцентра, а родители собираются ехать на картошку... И мы говорим с Саней: "И мы поедем на картошку, будем помогать выкапывать". И мы поехали картошку копать. Ну там как копают? Самогонки надо вначале выпить, потом какой-то зайчик в поле появился, мы его загоняли, этого зайчика серого", – вспомнил Крутой.

В общем, как поделился маэстро, "вечером мы добрались уже с картошкой домой".

"Ну, и отец мой говорит: "Ну, с картошкой понятно, а покажите, что вы за это время делали?" И мы с Сашей стали исполнять. Господи, вся моя деревня собралась, отец гордый был, слушал. Он слушал, слушал, потом говорит: "Нет, вам не на картошку, вам надо в другом месте себя показывать", – рассказал Игорь Яковлевич.

Композитор подчеркнул, что "приятно спустя годы вспоминать такие моменты и людей, с которыми все начиналось".

Одним из первых на публикацию Крутого отреагировал 75-летний Серов, который написал: "53 года назад… Спасибо, что ты до сих пор рядом со мной!" А маэстро тут же ответил другу: "А ты со мной – и, похоже, скоро мы с тобой всех удивим новой песней…"

Кроме того, комментарий под постом композитора оставил казахстанский исполнитель Alex Lim: "Душевненько так, Игорь Яковлевич".

"Ну, ты-то моих историй наслушался, Саня…", – ответил казахстанцу Крутой.

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Ранее мы писали, что Alex Lim и Игорь Крутой получили сразу три платиновые награды.