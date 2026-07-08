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Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой сделал неожиданное признание о культовой песне Аллы Пугачёвой

композитор Игорь Крутой, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 18:07 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Сегодня, 8 июля 2026 года, в России отмечается День семьи, любви и верности. Этому посвятил пост в своем Instagram известный композитор и пианист Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

71-летний маэстро отметил, что "для каждого человека семья – это тихая гавань, где нас любят и ждут вопреки всему".

"Но все мы знаем, что крепкий союз невозможен без умения прощать, доверять и беречь друг друга каждый день. В этот светлый праздничный день мне захотелось вспомнить песню, которая, на мой взгляд, очень точно передает саму суть настоящих чувств – "Прости, поверь"… Эту невероятно глубокую, тонкую и душевную песню написал мой близкий друг и потрясающий музыкант Игорь Николаев. Игорек, спасибо тебе за это произведение, в каждой строчке которого – настоящая жизнь и мудрость", – написал Игорь Крутой и показал свою версию исполнения культовой песни, которую ранее исполняла Алла Пугачёва.

Подписчики в ответ поздравили композитора с праздником. Некоторые из них отметили, что Игорю Яковлевичу стоило напомнить не только о знаменитой песне и его авторе, но и об исполнителе – Алле Пугачёвой:

  • "С праздником".
  • "Трогательно. Нежно. Мудро. Спасибо".
  • "С Днем семьи, любви и верности! Прекрасная песня!"
  • "А пела ее знаменитая и всеми любимая Алла Пугачёва".
  • "Какая песня жизненная! И круто, что ее узнали в исполнении Аллы Борисовны".
  • "Привет из Казахстана! С праздником! Огромное спасибо вам за ваше творчество!"
  • "Дорогой Игорь Яковлевич, от всей души желаю вам быть всегда счастливым и любимым!"
  • "Боже, Юрмала, и мы в зале! Дорогой Игорь Яковлевич, спасибо за прекрасную ностальгию!"
  • "В мире, где разрушены и продолжают разрушать судьбы сотен тысяч семей... А песня замечательная".
  • "Трогательно красивая и душевная песня. С днем семьи вас, Игорь Яковлевич. Счастья, здоровья и благополучия вашей семье".
  • "Ваша искренность, неунывающий характер и природная доброта – это то, что делает вас исключительным человеком и талантливым композитором".
  • "С Днем семьи, любви и верности, друзья! Огромное вам спасибо, наши дорогие и любимые два маэстро, за чудесную песню и в целом за творчество".
  • "Отличная песня! Красивые слова и музыка! Как было бы здорово, что бы вы еще указали, кто ее спел. Новое молодое поколение наверняка это не знают. Алла Пугачёва. Спасибо вам!"
  • "Прекрасная песня! Прекрасное исполнение! И как вы ее точно выбрали для сегодняшнего праздника! Браво исполнителю и автору! А еще всегда восхищаюсь тем, что у вас находится время ответить на все комментарии! Это дорогого стоит!"
  • "Эх, жаль, песня не полностью... Хотелось слушать и слушать! С Днем семьи, любви и верности вас, дорогой наш маэстро! Счастья, любви и всего самого светлого и доброго вашей семье! Большой привет Светланочке Семёновне! Как же хорошо, что она вас родила".

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Отметим, что Алла Пугачёва начала исполнять песню "Прости, поверь" на концертах осенью 1985 года.

Написанная Игорем Николаевым песня стала настоящим хитом тех лет, а в 1986 году Алла Пугачёва исполнила ее на историческом концерте в Чернобыле.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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