Игорь Крутой сделал неожиданное признание о культовой песне Аллы Пугачёвой

Сегодня, 8 июля 2026 года, в России отмечается День семьи, любви и верности. Этому посвятил пост в своем Instagram известный композитор и пианист Игорь Крутой, сообщает Zakon.kz.

71-летний маэстро отметил, что "для каждого человека семья – это тихая гавань, где нас любят и ждут вопреки всему".

"Но все мы знаем, что крепкий союз невозможен без умения прощать, доверять и беречь друг друга каждый день. В этот светлый праздничный день мне захотелось вспомнить песню, которая, на мой взгляд, очень точно передает саму суть настоящих чувств – "Прости, поверь"… Эту невероятно глубокую, тонкую и душевную песню написал мой близкий друг и потрясающий музыкант Игорь Николаев. Игорек, спасибо тебе за это произведение, в каждой строчке которого – настоящая жизнь и мудрость", – написал Игорь Крутой и показал свою версию исполнения культовой песни, которую ранее исполняла Алла Пугачёва.

Подписчики в ответ поздравили композитора с праздником. Некоторые из них отметили, что Игорю Яковлевичу стоило напомнить не только о знаменитой песне и его авторе, но и об исполнителе – Алле Пугачёвой:

"С праздником".

"Трогательно. Нежно. Мудро. Спасибо".

"С Днем семьи, любви и верности! Прекрасная песня!"

"А пела ее знаменитая и всеми любимая Алла Пугачёва".

"Какая песня жизненная! И круто, что ее узнали в исполнении Аллы Борисовны".

"Привет из Казахстана! С праздником! Огромное спасибо вам за ваше творчество!"

"Дорогой Игорь Яковлевич, от всей души желаю вам быть всегда счастливым и любимым!"

"Боже, Юрмала, и мы в зале! Дорогой Игорь Яковлевич, спасибо за прекрасную ностальгию!"

"В мире, где разрушены и продолжают разрушать судьбы сотен тысяч семей... А песня замечательная".

"Трогательно красивая и душевная песня. С днем семьи вас, Игорь Яковлевич. Счастья, здоровья и благополучия вашей семье".

"Ваша искренность, неунывающий характер и природная доброта – это то, что делает вас исключительным человеком и талантливым композитором".

"С Днем семьи, любви и верности, друзья! Огромное вам спасибо, наши дорогие и любимые два маэстро, за чудесную песню и в целом за творчество".

"Отличная песня! Красивые слова и музыка! Как было бы здорово, что бы вы еще указали, кто ее спел. Новое молодое поколение наверняка это не знают. Алла Пугачёва. Спасибо вам!"

"Прекрасная песня! Прекрасное исполнение! И как вы ее точно выбрали для сегодняшнего праздника! Браво исполнителю и автору! А еще всегда восхищаюсь тем, что у вас находится время ответить на все комментарии! Это дорогого стоит!"

"Эх, жаль, песня не полностью... Хотелось слушать и слушать! С Днем семьи, любви и верности вас, дорогой наш маэстро! Счастья, любви и всего самого светлого и доброго вашей семье! Большой привет Светланочке Семёновне! Как же хорошо, что она вас родила".

Отметим, что Алла Пугачёва начала исполнять песню "Прости, поверь" на концертах осенью 1985 года.

Написанная Игорем Николаевым песня стала настоящим хитом тех лет, а в 1986 году Алла Пугачёва исполнила ее на историческом концерте в Чернобыле.

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