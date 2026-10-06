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Культура и шоу-бизнес

Культовый реквизит из "Сияния" и "Космической одиссеи" выставят на аукцион

Культовый реквизит из фильмов выставят на аукцион, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 00:51 Фото: bonhams.com
Топор, которым Джек Николсон в фильме "Сияние" произносит культовую фразу "Вот и Джонни!", выставят на аукцион. Оружие, использованное в съемках хоррора Стэнли Кубрика, оценили в 30-50 тыс. фунтов стерлингов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, топор станет одним из сотен лотов из личного архива режиссера. На торги также выставят голубые платья сестер-близняшек из "Сияния", кинохлопушки из нескольких фильмов Кубрика и другие предметы.

Самым дорогим лотом, как ожидается, станет модель космического эмбриона из финальной сцены "2001: Космическая одиссея". Ее стоимость может достигнуть 800 тыс. фунтов стерлингов.

В коллекцию также вошли личные сценарии Кубрика с заметками и рисунками режиссера, его режиссерское кресло и шахматный набор. Аукцион пройдет 3 февраля в Лондоне.

Ранее сообщалось, что редкую монету продали за десятки тысяч долларов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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