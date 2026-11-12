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Культура и шоу-бизнес

Яна Рудковская поддержала Лерчек, попросившую президента России о помиловании

Яна Рудковская, продюсер, фото - Новости Zakon.kz от 12.11.2026 18:34 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Известный продюсер Яна Рудковская выступила в защиту больной раком Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, которая попросила президента России Владимира Путина о помиловании, сообщает Zakon.kz.

По словам Рудковской, это уже настоящее человеческое отчаяние.

"Она до сих пор добивается через суд разрешения на выезд в Китай – на лечение, которое может дать шанс! И это уже не про бумаги и инстанции – Лера держится за последнюю соломинку, пока состояние страшно ухудшается с каждым днем", – пишет предпринимательница в своем Telegram-канале.

Рудковская выразила надежду, что человечность окажется сильнее формальностей.

"Стало известно, что Лера даже обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании через обращение в интернет-приемную президента. Напомню, что у Леры сейчас условный срок – 5 лет. Трудно представить, каково это – когда единственный шанс на лечение зависит от помилования".Яна Рудковская

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Метастазы по всему телу: российская блогерша Лерчек рассказала о своем состоянии

5 ноября 2026 года Московский городской суд утвердил приговор. Валерия Чекалина получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, штраф в размере 763,5 миллиона рублей, а также запрет на получение дохода от деятельности в интернете в течение испытательного срока.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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