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Культура и шоу-бизнес

Сериал в духе "Игры в кальмара": затянет с первой серии

кадр из фильма Идеальная работа, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 13:32 Фото: кадр видео/kumiho.one
Не так давно вышел южнокорейский сериал, который киноманы сравнили с "Игрой в кальмара" и "Черным зеркалом", сообщает Zakon.kz.

Сериал "Идеальная работа" вышел на Netflix 30 октября 2026 года. Первый сезон уже доступен целиком: 8 серий длительностью от 33 до 44 минут, возрастное ограничение – 18+. По жанру это смесь ужасов, мистики, черной комедии и социальной драмы.

Как пишет Hi-news.ru, цепляет он с первой серии по нескольким причинам. Первая – человеку в долгах предлагают подработку с оплатой в 50 раз выше обычной, но запрещают рассказывать, что происходит на смене. Вторая – пугают в сериале не заброшенные особняки, а обычные места вроде круглосуточного магазина. Третья – сквозь ужасы постоянно пробивается злой черный юмор о работе ради денег.

Главному герою, Пен Хек Джуну, около 30 лет. Он попался на удочку мошенников, увяз в долгах и постоянно отбивается от кредиторов. Хек Джун переживает за маму и младшую сестру, считает себя неудачником и не видит выхода. Однажды он находит объявление кадрового агентства "Паук", которое предлагает разовые подработки за деньги в десятки раз больше обычных. Руководитель агентства, загадочный мистер С., обещает щедрую оплату, но с одним условием: никому не рассказывать о том, что творится на работе.

Первая смена проходит в круглосуточном магазине. На кассе лежат странные инструкции, например, о том, что делать при встрече с чем-то потусторонним. Хек Джун принимает это за розыгрыш, пока вещи не начинают двигаться сами по себе, а из темноты не доносятся звуки. Смену он переживает и деньги получает, но понимает, что обычной зарплатой долги не закрыть, и возвращается за новыми заданиями.

Параллельно идет вторая линия. Ён Джу, сотрудница ведомства по защите работников, расследует подозрительные несчастные случаи и пытается понять, почему люди из "Паука" так часто оказываются на грани гибели.

Любителям фильма "Сумерки" ранее рассказали хорошую новость: Netflix готовит сразу два сезона нового сериала.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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