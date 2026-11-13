83-летний рок-музыкант из Pink Floyd Роджер Уотерс решил расторгнуть пятый брак

Бывший участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс решил расторгнуть брак с супругой Камилой Чавис. 83-летний музыкант подал заявление о разводе в Верховный суд штата Нью-Йорк 10 ноября.

Как пишет издание PEOPLE со ссылкой на судебные документы, дело зарегистрировано как спорный развод. Это означает, что между супругами остаются нерешенные вопросы, связанные с расторжением брака.

О свадьбе с Чавис Уотерс сообщил в октябре 2021 года, опубликовав фотографии церемонии в Facebook. Тогда музыкант написал, что очень счастлив и наконец нашел свою избранницу. Пара познакомилась на одном из его концертов: Камила работала в транспортной компании и была водителем автомобиля, который доставлял музыканта на выступление.

Брак с Чавис стал для Уотерса пятым. Ранее он был женат на Джудит Трим, Кэролайн Кристи, Присцилле Филлипс и Лори Дернинг. С последней супругой музыкант расстался в 2015 году после трех лет брака.

У Уотерса трое детей: двое от брака с Кэролайн Кристи и сын от Присциллы Филлипс.

💔 Pink Floyd's Roger Waters files to divorce wife after just 5 years of marriage. https://t.co/w8KIOcapJW https://t.co/vm5maagOP6 — TMZ (@TMZ) November 13, 2026

Ранее сообщалось, что казахстанка подала на развод после приговора мужу и оставила дочь свекрови.