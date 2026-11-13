83-летний рок-музыкант из Pink Floyd Роджер Уотерс решил расторгнуть пятый брак
Как пишет издание PEOPLE со ссылкой на судебные документы, дело зарегистрировано как спорный развод. Это означает, что между супругами остаются нерешенные вопросы, связанные с расторжением брака.
О свадьбе с Чавис Уотерс сообщил в октябре 2021 года, опубликовав фотографии церемонии в Facebook. Тогда музыкант написал, что очень счастлив и наконец нашел свою избранницу. Пара познакомилась на одном из его концертов: Камила работала в транспортной компании и была водителем автомобиля, который доставлял музыканта на выступление.
Брак с Чавис стал для Уотерса пятым. Ранее он был женат на Джудит Трим, Кэролайн Кристи, Присцилле Филлипс и Лори Дернинг. С последней супругой музыкант расстался в 2015 году после трех лет брака.
У Уотерса трое детей: двое от брака с Кэролайн Кристи и сын от Присциллы Филлипс.
💔 Pink Floyd's Roger Waters files to divorce wife after just 5 years of marriage. https://t.co/w8KIOcapJW https://t.co/vm5maagOP6— TMZ (@TMZ) November 13, 2026
Ранее сообщалось, что казахстанка подала на развод после приговора мужу и оставила дочь свекрови.