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Культура и шоу-бизнес

83-летний рок-музыкант из Pink Floyd Роджер Уотерс решил расторгнуть пятый брак

83-летняя легенда Pink Floyd Роджер Уотерс решил расторгнуть пятый брак , фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2026 20:18 Фото: wikipedia/Роджер Уотерс
Бывший участник группы Pink Floyd Роджер Уотерс решил расторгнуть брак с супругой Камилой Чавис. 83-летний музыкант подал заявление о разводе в Верховный суд штата Нью-Йорк 10 ноября.

Как пишет издание PEOPLE со ссылкой на судебные документы, дело зарегистрировано как спорный развод. Это означает, что между супругами остаются нерешенные вопросы, связанные с расторжением брака.

О свадьбе с Чавис Уотерс сообщил в октябре 2021 года, опубликовав фотографии церемонии в Facebook. Тогда музыкант написал, что очень счастлив и наконец нашел свою избранницу. Пара познакомилась на одном из его концертов: Камила работала в транспортной компании и была водителем автомобиля, который доставлял музыканта на выступление.

Брак с Чавис стал для Уотерса пятым. Ранее он был женат на Джудит Трим, Кэролайн Кристи, Присцилле Филлипс и Лори Дернинг. С последней супругой музыкант расстался в 2015 году после трех лет брака.

У Уотерса трое детей: двое от брака с Кэролайн Кристи и сын от Присциллы Филлипс.

Ранее сообщалось, что казахстанка подала на развод после приговора мужу и оставила дочь свекрови.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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