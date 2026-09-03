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Общество

Казахстанка подала на развод после приговора мужу и оставила дочь свекрови

Фото: ДУИС области Абай, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 01:15 Фото: ДУИС области Абай
В области Абай состоялась трогательная встреча осужденного мужчины с пятилетней дочерью, с которой он не виделся на протяжении нескольких лет. Об этом 3 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе ДУИС региона, сообщает Zakon.kz.

45-летний уроженец Павлодара отбывает семилетний срок за хранение и сбыт наркотиков. Изначально мужчина находился в колонии средней безопасности, однако за примерное поведение, соблюдение порядка и добросовестный труд его перевели в учреждение минимальной безопасности.

Там его трудоустроили на предприятие, занимающееся благоустройством города. Оказавшись на новом месте, мужчина поделился с сотрудниками УИС непростой историей своей семьи.

"До лишения свободы у меня была семья – жена и маленькая дочь. После моего осуждения жена подала на развод, а годовалую дочь оставила на воспитание моей матери. Из-за проблем со здоровьем мама не смогла одна воспитывать ребенка и была вынуждена определить внучку в детский дом. Позже я узнал, что у дочери диагностировали порок сердца и ей необходимо лечение", – рассказал осужденный.

Благодаря официальной работе в колонии мужчина начал получать стабильную зарплату. Практически все заработанные деньги он регулярно переводил на лечение больного ребенка.

"Сейчас моей дочери пять лет. Все эти годы мы поддерживали связь, часто созванивались и вместе считали дни до нашей встречи. И вот этот день наконец наступил. После долгой разлуки я смог увидеть дочь, обнять ее и побыть рядом. Для меня это очень важный момент. Я благодарен за возможность встретиться с ней и надеюсь, что в дальнейшем смогу быть рядом с дочерью и начать новую жизнь", – поделился отбывающий наказание павлодарец.

В администрации учреждения подчеркнули, что подобные встречи помогают людям встать на путь исправления и не терять контакт с самым близким окружением.

Ранее сообщалось, что опасный преступник совершил дерзкий побег из колонии на востоке Казахстана.

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Канат Болысбек
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