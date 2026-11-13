Арман Давлетяров рассказал о встречах, которые меняют жизнь

Российско-казахстанский медиаменеджер, бизнесмен и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров поделился размышлениями о новых знакомствах, душевной близости и людях, которые неожиданно появляются в жизни и становятся по-настоящему дорогими, сообщает Zakon.kz.

В предыдущем посте он сравнил свою прежнюю жизнь с рекой, а нынешнюю – с океаном. По словам Давлетярова, со временем он стал иначе воспринимать окружающих, больше ценить душевное тепло и замечать то, на что раньше мог не обращать внимания.

"Я стал иначе чувствовать людей, больше ценить душевное тепло, замечать то, мимо чего прежде проходил", – написал он.

Медиаменеджер отметил, что теперь в его жизни появляются люди, с которыми раньше он мог бы просто разминуться. Однако иногда достаточно одного разговора, чтобы понять, насколько близки взгляды, ценности и отношение к жизни.

"Еще недавно вы ничего друг о друге не знали, а сегодня этот человек тебе уже дорог. И ты любишь его всем сердцем, ради Всевышнего. Ты переживаешь за него, радуешься, когда у него всё хорошо, вспоминаешь в своих молитвах", – поделился Давлетяров.

Он признался, что особенно ценит такие встречи и благодарен Всевышнему за людей, с которыми чувствует единство взглядов и душевную близость.

"Я благодарен Всевышнему за такие встречи и за это состояние, когда душа словно становится цветущим садом", – заключил он, предложив подписчикам рассказать, случалось ли им встречать человека, который за короткое время становился по-настоящему близким.

В комментариях люди по-разному отреагировали на посыл медиаменеджера, но во многих были теплые пожелания:

– Да, это чувство ни с чем не спутать. Когда внешняя суета стихает, наступает время настоящих ценностей – любви близких, благодарности Всевышнему и тихого счастья внутри. Океан не такой шумный, как горная река, но в нем гораздо больше жизни и смысла. Пусть эта тихая гавань всегда бережет вас и вашу семью.

Ранее 56-летний Арман Давлетяров рассказал о важном событии в семье.