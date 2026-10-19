#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
452.59
507.67
5.48
Культура и шоу-бизнес

"Молодые родители": 56-летний Арман Давлетяров рассказал о важном событии в семье

медиаменеджер Арман Давлетяров с женой, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 10:36 Фото: Instagram/arman_dav
Накануне, 18 октября 2026 года, в семье российско-казахстанского медиаменеджера, бизнесмена и заслуженного деятеля РК Армана Давлетярова отметили день рождения самого младшего наследника. О важном событии многодетный отец рассказал в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

На своей страничке 56-летний общественный деятель опубликовал видео с именинником и поделился воспоминаниями.

"Сегодня 8 лет исполняется нашему сыну Давуду. Когда мы узнали о том, что он появится в нашей семье, мы с мамой были в шоке. Думали, Господи, пятый ребенок, мне уже почти 50, у нас четверо детей. А сегодня думаем: Господи, спасибо тебе большое, что он у нас родился. Старшие разъехались, вы с Айей остались рядом с нами. Будь здоров, будь счастлив", – поздравил сына Арман Давлетяров.

Также он повторил свои пожелания на казахском языке: "Аман бол, сау бол, бақытты бол".

Вместе с тем Давлетяров добавил, что любит видеть, когда дети счастливы, когда ждут своего праздника, считают дни, загадывают желания.

"И ты сам вместе с ними радуешься, придумываешь сюрпризы, стараешься сделать этот день особенным. Хочется быть рядом и не пропускать их детство. Пока еще зовут играть, забираются на колени, обнимают просто так. Старшие уже выросли, и я знаю, как быстро наступает время, когда начинаешь ждать их в гости. Мы стараемся устроить детям праздник, а потом смотрим на них и понимаем, что сами счастливы не меньше. Пусть всегда будут дети!" – заключил многодетный отец.

На публикацию отреагировали родители всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена.

"Ареке, пусть Давуд будет счастливым и проживет долгую жизнь! Пусть растет и развивается!" – написали Канат и Светлана Айтбаевы.

Также младшего наследника Армана Давлетярова лаконично поздравил российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин: "С днем рождения".

К поздравлениям присоединились и подписчики медиаменеджера. Они пожелали Давуду счастья, успехов и крепкого здоровья. Некоторые поделились, что в один день с сыном Давлетярова родились их внуки, которым тоже исполнилось 8 лет:

  • "С днем рождения, Давуд! Будь счастлив, живи долго".
  • "С днем рождения, Давуд! Будь здоров! Будь счастлив!"
  • "Давудика с днем рождения! Мира, добра, здоровья мальчугану!"
  • "С днем рождения Давуда! Счастья, успехов и крепкого здоровья!"
  • "Поздравляю! Благодаря Давуду, вы еще долго молодые родители".
  • "Золотой! Умные глаза какие. Пусть все самые лучшие его мечты сбываются".
  • "Поздравляем Давуда! Сегодня день рождения нашего внука Ильхама, и ему 8 лет исполняется!"
  • "Ой, моему внуку тоже сегодня исполняется 8. Поздравляю, пусть будет безмерно умным, богатым!"
  • "Быть хорошими родителями – это огромный, невидимый труд, который дан далеко не каждому. С днем рождения вашего сына! Пусть будет счастлив".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 10:36
23 года вместе и пятеро детей: Арман Давлетяров рассказал о семейном счастье

28 сентября 2026 года Арман Давлетяров ответил на упреки в незнании казахского языка.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Арман Давлетяров сделал неожиданное признание
12:15, 07 апреля 2025
Арман Давлетяров сделал неожиданное признание
российский медиаменеджер и заслуженный деятель Казахстана Арман Давлетяров
16:15, 13 октября 2025
55-летний Арман Давлетяров раскрыл залог успеха
Арман Давлетяров традиции Казахстан и Россия
09:40, 09 декабря 2024
Арман Давлетяров признался в любви к Казахстану и России
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Какау на тренерской скамейке во время матча Казахстан - Азербайджан
03:15, 20 октября 2026
"Будет трудная игра": Какау напомнил, как сборная Беларуси обыграла Италию в отборе на Евро
Соня Жиенбаева на одном из грунтовых турниров ITF
02:42, 20 октября 2026
Соня Жиенбаева проиграла россиянке в первом круге турнира ITF в Остине
Валерий Бельгибаев руководит тренировочным процессом Иртыша
02:16, 20 октября 2026
"Мы не смогли ничего противопоставить": Бельгибаев признал превосходство "Кайрата"
Нуркен Мазбаев на послематчевой пресс-конференции
01:48, 20 октября 2026
"Наша игровая система не сработала": Нуркен Мазбаев объяснил поражение от "Елимая"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: