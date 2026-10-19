"Молодые родители": 56-летний Арман Давлетяров рассказал о важном событии в семье

Накануне, 18 октября 2026 года, в семье российско-казахстанского медиаменеджера, бизнесмена и заслуженного деятеля РК Армана Давлетярова отметили день рождения самого младшего наследника. О важном событии многодетный отец рассказал в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

На своей страничке 56-летний общественный деятель опубликовал видео с именинником и поделился воспоминаниями.

"Сегодня 8 лет исполняется нашему сыну Давуду. Когда мы узнали о том, что он появится в нашей семье, мы с мамой были в шоке. Думали, Господи, пятый ребенок, мне уже почти 50, у нас четверо детей. А сегодня думаем: Господи, спасибо тебе большое, что он у нас родился. Старшие разъехались, вы с Айей остались рядом с нами. Будь здоров, будь счастлив", – поздравил сына Арман Давлетяров.

Также он повторил свои пожелания на казахском языке: "Аман бол, сау бол, бақытты бол".

Вместе с тем Давлетяров добавил, что любит видеть, когда дети счастливы, когда ждут своего праздника, считают дни, загадывают желания.

"И ты сам вместе с ними радуешься, придумываешь сюрпризы, стараешься сделать этот день особенным. Хочется быть рядом и не пропускать их детство. Пока еще зовут играть, забираются на колени, обнимают просто так. Старшие уже выросли, и я знаю, как быстро наступает время, когда начинаешь ждать их в гости. Мы стараемся устроить детям праздник, а потом смотрим на них и понимаем, что сами счастливы не меньше. Пусть всегда будут дети!" – заключил многодетный отец.

На публикацию отреагировали родители всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена.

"Ареке, пусть Давуд будет счастливым и проживет долгую жизнь! Пусть растет и развивается!" – написали Канат и Светлана Айтбаевы.

Также младшего наследника Армана Давлетярова лаконично поздравил российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин: "С днем рождения".

К поздравлениям присоединились и подписчики медиаменеджера. Они пожелали Давуду счастья, успехов и крепкого здоровья. Некоторые поделились, что в один день с сыном Давлетярова родились их внуки, которым тоже исполнилось 8 лет:

"С днем рождения, Давуд! Будь счастлив, живи долго".

"С днем рождения, Давуд! Будь здоров! Будь счастлив!"

"Давудика с днем рождения! Мира, добра, здоровья мальчугану!"

"С днем рождения Давуда! Счастья, успехов и крепкого здоровья!"

"Поздравляю! Благодаря Давуду, вы еще долго молодые родители".

"Золотой! Умные глаза какие. Пусть все самые лучшие его мечты сбываются".

"Поздравляем Давуда! Сегодня день рождения нашего внука Ильхама, и ему 8 лет исполняется!"

"Ой, моему внуку тоже сегодня исполняется 8. Поздравляю, пусть будет безмерно умным, богатым!"

"Быть хорошими родителями – это огромный, невидимый труд, который дан далеко не каждому. С днем рождения вашего сына! Пусть будет счастлив".

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