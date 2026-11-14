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Культура и шоу-бизнес

Бритни Спирс решила исполнить давнюю мечту и представила новый проект

Бритни Спирс решила исполнить давнюю мечту и представила новый проект, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 00:35 Фото: wikipedia/Бритни Спирс
Американская певица Бритни Спирс готовится представить собственную ювелирную коллекцию под названием BTiny. Новый сайт бренда появился в пятницу, спустя несколько дней после заявлений о проекте, над которым артистка работала втайне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Page Six со ссылкой на источник из окружения певицы, именно запуск ювелирной линии стал секретной инициативой, которой Спирс занималась последний год. По словам инсайдера, этот проект был давней мечтой артистки и тем, чего она и ее поклонники ждали более 20 лет.

Пока на сайте не представлены сами украшения. Посетителям предлагают оставить адрес электронной почты и записаться в список ожидания, чтобы получать новости о запуске.

На главной странице размещено загадочное обращение певицы: "Итак, я хранила один секрет. Маленький… ну, возможно, действительно крошечный".

Логотип бренда выполнен в золотистых тонах и украшен изображением падающей звезды. Дату полноценного запуска коллекции пока не объявили.

Ранее сообщалось, что весной Бритни Спирс после громкого ареста снова попала в клинику.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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