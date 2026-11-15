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Культура и шоу-бизнес

"Вы лишили меня дара речи": Димаш Кудайберген показал особенный подарок из Мексики

Димаш Кудайберген показал особенный подарок из Мексики, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2026 20:06 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген вместе с отечественными артистами Темирланом Олжабаем, Расулом Усмановым, Олжасом Курманбеком и Ернатом Наурызом устроили необычную музыкальную импровизацию на улицах мексиканского города Монтеррей, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в Instagram. На кадрах музыканты танцуют и играют на казахских национальных инструментах рядом с муралом, на котором изображен Димаш. Певец признался, что такой подарок от поклонников стал для него неожиданностью.

"Монтеррей, вы лишили меня дара речи! Увидеть свое изображение на мурале на улицах этого прекрасного города – это такой подарок...", – написал артист.

Публикация вызвала теплую реакцию поклонников из разных стран:

– Спасибо поклонникам из Монтеррея за этот прекрасный подарок для Димаша! И спасибо тебе, Димаш, за то, что ты такой удивительный человек и выдающийся артист!

– Пожалуйста, мы очень хотим услышать студийные записи песен Bésame Mucho и Historia de un Amor! Мы обожаем ваш голос! Когда вы поете на испанском, это просто невозможно передать словами!

– Любовь, которую вы дарите нам через свою музыку, вдохновляет нас выражать вам благодарность всеми возможными способами. Мы очень сильно вас любим, дорогой Димаш!

– Какое прекрасное проявление любви, мой дорогой Димаш! Ты заслуживаешь всей любви Вселенной. Из Мендосы, Аргентина, желаю тебе любви и успехов!

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген исполнил мечту детства.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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