"Вы лишили меня дара речи": Димаш Кудайберген показал особенный подарок из Мексики

Видео опубликовали в Instagram. На кадрах музыканты танцуют и играют на казахских национальных инструментах рядом с муралом, на котором изображен Димаш. Певец признался, что такой подарок от поклонников стал для него неожиданностью.

Публикация вызвала теплую реакцию поклонников из разных стран:

– Спасибо поклонникам из Монтеррея за этот прекрасный подарок для Димаша! И спасибо тебе, Димаш, за то, что ты такой удивительный человек и выдающийся артист!



– Пожалуйста, мы очень хотим услышать студийные записи песен Bésame Mucho и Historia de un Amor! Мы обожаем ваш голос! Когда вы поете на испанском, это просто невозможно передать словами!

– Любовь, которую вы дарите нам через свою музыку, вдохновляет нас выражать вам благодарность всеми возможными способами. Мы очень сильно вас любим, дорогой Димаш!

– Какое прекрасное проявление любви, мой дорогой Димаш! Ты заслуживаешь всей любви Вселенной. Из Мендосы, Аргентина, желаю тебе любви и успехов!