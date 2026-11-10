Мурал в честь кумира и штурм аэропорта: как Мексика встретила Димаша Кудайбергена

В международном аэропорту имени Мануэля Крессенсио Рехона местные Dears подготовили приветствие в истинно юкатанском стиле. Как отмечено на сайте Dimashnews.com, инструментальное трио исполняло музыку в стиле болеро – знаковые песни великих композиторов Мексики.

Известно, что первые концерты в Мексике состоялись год назад, когда Димаш собрал два аншлага в Мехико в рамках тура Stranger.

Народный артист Казахстана также показал кадры из аэропорта, где его встречали сотни поклонников. Фанаты окружили кумира плотной толпой, едва оставляя ему возможность пройти.

"Привет, Мексика! Привет, Мерида! Спасибо за такой теплый прием. Мы с большим вдохновением готовимся к концертам. Скоро увидимся. Мы вас очень любим!" – написал артист в подписи к видео на странице в Instagram.

Кроме того, в мексиканском городе Монтеррей местные поклонники сделали подарок артисту в виде мурала.

Инициативу реализовали поклонники из фан-клуба Dimash&DearsRegiasMty при поддержке Мексиканского альянса Dears por Dimash. Автором мурала стал художник Антонио, известный под творческим именем Antonio Art Mural. Как отметили представители фан-сообщества, мурал имеет для них особое значение.

Всего у Димаша запланированы пять концертов в Мексике: 11 ноября в Мериде, 14 ноября в Монтеррее, 17 ноября в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября в Мехико.





Ранее мы писали об особенном моменте, который произошел на концерте Димаша в Мадриде. Подробнее – здесь.