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Культура и шоу-бизнес

Мурал в честь кумира и штурм аэропорта: как Мексика встретила Димаша Кудайбергена

Кудайберген, фанаты, Мексика, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:10 Фото: dimashnews.com
Всемирно известный исполнитель Димаш Кудайберген и его команда прибыли в Латинскую Америку. Первым городом, встречавшим казахстанского артиста, стала Мерида – столица штата Юкатан Мексики, сообщает Zakon.kz.

В международном аэропорту имени Мануэля Крессенсио Рехона местные Dears подготовили приветствие в истинно юкатанском стиле. Как отмечено на сайте Dimashnews.com, инструментальное трио исполняло музыку в стиле болеро – знаковые песни великих композиторов Мексики.

музыканты, трио, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:10

Фото: dimashnews.com

Известно, что первые концерты в Мексике состоялись год назад, когда Димаш собрал два аншлага в Мехико в рамках тура Stranger.

фанаты в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:10

Фото: dimashnews.com

фанаты, концерт, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:10

Фото: dimashnews.com

фанаты, плакаты, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:10

Фото: dimashnews.com

Кудайберген, фанаты, Мексика, аэропорт, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:10

Фото: dimashnews.com

Кудайберген, аэропорт, фанаты, Мексика, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:10

Фото: dimashnews.com

Народный артист Казахстана также показал кадры из аэропорта, где его встречали сотни поклонников. Фанаты окружили кумира плотной толпой, едва оставляя ему возможность пройти.

"Привет, Мексика! Привет, Мерида! Спасибо за такой теплый прием. Мы с большим вдохновением готовимся к концертам. Скоро увидимся. Мы вас очень любим!" – написал артист в подписи к видео на странице в Instagram.
Кроме того, в мексиканском городе Монтеррей местные поклонники сделали подарок артисту в виде мурала.

Инициативу реализовали поклонники из фан-клуба Dimash&DearsRegiasMty при поддержке Мексиканского альянса Dears por Dimash. Автором мурала стал художник Антонио, известный под творческим именем Antonio Art Mural. Как отметили представители фан-сообщества, мурал имеет для них особое значение.

мурал, Кудайберген, Мексика, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:10

Фото: dimashnews.com

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:10
"Это и представить было невозможно!": Димаш показал, что произошло после концерта в Мадриде

Всего у Димаша запланированы пять концертов в Мексике: 11 ноября в Мериде, 14 ноября в Монтеррее, 17 ноября в Гвадалахаре, 19 и 20 ноября в Мехико.


Ранее мы писали об особенном моменте, который произошел на концерте Димаша в Мадриде. Подробнее – здесь.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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