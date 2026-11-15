Собственный остров, мастерская и тишина: как живет Джонни Депп вдали от камер

Голливудский актер Джонни Депп признался, что большую часть времени проводит на Багамах, где может наслаждаться тишиной и уединением. По словам артиста, в США ему сложно вести частную жизнь из-за постоянного внимания окружающих и камер папарацци, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, Депп приобрел деревянный дом на острове еще в 2004 году. Позже он обустроил там юрту и собственную художественную мастерскую.

"Именно здесь я обрел полный покой и тишину. Никто не направляет на меня камеры и не пристально разглядывает. Искусство по-прежнему остается моим убежищем, которое помогает осмысливать окружающий мир", – поделился актер.

На острове Депп читает книги, играет на гитаре и занимается живописью. Ранее он также называл это место своей возможностью отвлечься от публичности и почувствовать себя обычным человеком.

Помимо личной жизни, актер рассказал о влиянии детей на свою карьеру. По его словам, после рождения первого ребенка он иначе взглянул на собственную жизнь и понял, ради чего работает.

"Когда родился мой первый ребенок, словно спала пелена с глаз. Внезапно я понял, ради чего все это было", – признался Депп.

У актера двое взрослых детей от бывшей возлюбленной, французской певицы и актрисы Ванессы Паради – дочь Лили-Роуз и сын Джек.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп ведет переговоры о возвращении в "Пираты Карибского моря".