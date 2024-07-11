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Адвокаты по громкому делу Джонни Деппа приехали в Казахстан

Адвокаты по громкому делу Джонни Деппа приехали в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 15:23 Фото: gov.kz
Известные адвокаты американского актера Джонни Деппа Камиль Васкес и Бенджамин Чу прибыли в Казахстан для участия в экспертной встрече, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Конституционного суда за 11 июля 2024 года, американские специалисты поделились опытом по вопросам гендерного равенства и укрепления прав женщин в правосудии в своей стране.

Встретиться с Васкес успела и казахстанская журналистка Динара Сатжан. Продюсер рассказала о беседе и поделилась совместными снимками.

"Васкес – одна из девяти адвокатов юридической компании Brown Rudnick, которая представляла интересы Деппа. В 2021 году журнал Best Lawyer включил Камиллу в список перспективных молодых адвокатов, за которыми стоит следить. Мне лично запомнился момент, когда Камилла допрашивала Эмбер о 7 млн долларах, которые актриса получила после развода. Она уверяла в различных интервью, что отдала их на благотворительность. Но, как выяснила Васкес, деньги так и не были пожертвованы". Динара Сатжан

Также Сатжан договорилась с адвокатом в будущем записать интервью.

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Напомним, что за судебным разбирательством в 2022 году между Джонни Деппом и Эмбер Херд следил весь мир. Бывшие супруги обвиняли друг друга в домашнем насилии и манипуляциях.

В итоге коллегия присяжных признала актрису виновной. Также они пришли к решению, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел, и постановили, что она должна выплатить Деппу 15 млн долларов компенсации.

Позднее Депп опубликовал свой первый ролик в TikTok. Видео он посвятил своим поклонникам за поддержку во время судебного процесса.

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма "Ромовый дневник". Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.

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