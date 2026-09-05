Похищенную нацистами картину спустя 80 лет вернут наследнице владельца

Суд в Аргентине постановил вернуть наследнице еврейского арт-дилера Жака Гудстиккера картину XVIII века, похищенную нацистами после вторжения в Нидерланды в 1940 году, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о "Портрете дамы" итальянского художника эпохи барокко Джузеппе Гисланди. Как заявил судья Сантьяго Инчаусти, решение о возвращении произведения было принято после достижения соглашения между сторонами, пишет The Guardian.

Картину считали утраченной более 80 лет. В 2025 году ее обнаружила голландская газета AD на фотографиях дома, выставленного на продажу в аргентинском городе Мар-дель-Плата. Полотно висело над диваном в гостиной.

Дом принадлежал Патрисии Кадгиен – дочери Фридриха Кадгиена, связанного с финансами СС и бежавшего в Аргентину после Второй мировой войны.

После обнаружения картины Патрисию Кадгиен и ее мужа обвинили в сокрытии и поместили под домашний арест. Теперь супруги согласились передать полотно Марей фон Сахер – невестке и единственной наследнице Гудстиккера. Кроме того, они выплатят около 3200 долларов местным больницам.

"Портрет дамы" был одним из более чем тысячи произведений искусства из коллекции Гудстиккера, похищенных после нацистского вторжения в Нидерланды. После войны около 300 работ удалось вернуть, однако многие произведения из коллекции до сих пор находятся в разных странах мира.

Тем временем миллиардеры строят убежище в Аргентине на случай мировой войны.