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Наука и технологии

Раскрыта тайна "Звездной ночи" Ван Гога: реальный космос

звездная ночь Ван Гога, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 12:48 Фото: pixabay
Знаменитая картина великого художника Винсента Ван Гога "Звездная ночь" оказалась не столько результатом его художественной фантазии, сколько ретрансляцией увиденного в небе, сообщает Zakon.kz.

К такому выводу пришли астрономы, детально изучив небо на знаменитой картине. Они установили, что таким оно было перед рассветом 22 июля 1889 года. Именно тогда рядом оказались убывающая Луна, Венера и звездное скопление Гиады в созвездии Тельца. Расчеты приведены в журнале Scientific Reports.

звездная ночь Ван Гога, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 12:48

Фото: publicdomainpictures.net

Интерпретация "Звездной ночи" с астрономической точки зрения начались с Альберта Буама в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (1984) и Чарльза Уитни в Гарварде (1986). Но их выводы противоречили друг другу, и ни один не вытеснил господствовавшие религиозно-символические трактовки картины. За прошедшие примерно 40 лет ни одно исследование не рассматривало ее небо с точки зрения наблюдательной геометрии, пишет "Наука".

"Для астронома-наблюдателя скопление звезд на "Звездной ночи" – это Гиады в Тельце. Но как только я прочитал прежние работы, где его объясняли как Овен, я услышал, как картина зовет меня", – рассказал первый автор работы Элайджа Чон Хён Ким, генеральный директор SLLAB и аспирант Школы космических исследований Университета Кёнхи.

Авторы сочли маловероятным, что источником вдохновения для художника послужил именно Овен. Исследование началось с двух поездок во Францию в 2019 году и опирается на научно-популярную книгу Кима, вышедшую в 2025 году. В новой статье собраны дополнительные свидетельства и подкреплены количественными данными.

Картину традиционно датируют, отталкиваясь от письма Ван Гога брату Тео, написанного около 18 июня 1889 года. Однако убывающая выпуклая Луна того периода не может объяснить тонкий серп на холсте. А примерно 22 июля как раз Гиады восходили на востоке вместе с Венерой, и форма Луны была ближе к узкому серпу.

Кроме того, эту дату долгое время относили ко времени одного из приступов Ван Гога. Сопоставив оригинальные письма на французском и нидерландском, метеорологические записи того времени и упоминания цикад в переписке, ученые пришли к выводу, что приступ начался в конце июля.

В Арле исследователи проверили поле зрения художника на "Звездной ночи над Роной" (1888) с помощью фотографий, сделанных на месте. В Сен-Реми они нашли точку, с которой Ван Гог рисовал ландшафт под "Звездной ночью", и восстановили его вид оттуда.

анализ картины Ван Гога, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 12:48

Фото: nature.com

Анализ геометрическим методом Прокруста (сравнение по точкам) подтвердил соответствие пяти центральных звезд "Звездной ночи" Гиадам, причем в рисунке, сделанном Ван Гогом чуть позже пером, совпадение оказалось еще точнее. Эти результаты говорят о том, что небо на картине основано на реальном наблюдении, а не на чистом воображении.

Казахстанцам, между тем, посчастливилось наблюдать северное сияние, что несвойственно для территории страны. Что стало причиной необычного зрелища, Zakon.kz писал здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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