18 ноября 2026 года всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген прибыл в Мехико, где 19 и 20 ноября состоятся два концерта в рамках мирового тура DIMENSIONS. На пост народного артиста РК отреагировал медиаменеджер Арман Давлетяров, сообщает Zakon.kz.

Команда Кудайбергена показала и рассказала, как в столице Мексики поклонники встретили своего кумира:

"Ровно год назад мексиканская столица запомнилась Димашу яркой и эмоциональной встречей с поклонниками. Спустя год атмосфера осталась прежней: многочисленные фанаты вновь собрались, чтобы поприветствовать любимого артиста. Поклонники встречали Димаша с флагами Казахстана и Мексики, громкими аплодисментами и уже знакомой кричалкой: "¡Dimash, hermano! ¡Ya eres mexicano!" ("Димаш, брат! Теперь ты мексиканец!"). Когда автомобиль с артистом оказался в окружении поклонников, Димаш открыл люк, поднялся над крышей машины и лично поприветствовал собравшихся. В ответ раздались радостные возгласы и аплодисменты".

В свою очередь Димаш опубликовал на своей страничке в Instagram видео. В нем 32-летний певец показал огромную толпу фанатов, которые встретили его в аэропорту Мехико.

"Мы прилетели в Мехико, где нас очень радушно встретили. Увидимся на арене. Люблю вас всех", – обратился к Dears Кудайберген.

Одним из первых на публикацию отреагировал Арман Давлетяров.

"Как же приятно за этим наблюдать, встречают тебя, а радуюсь я. Пусть Всевышний тебя бережет, Димаш!" – обратился он к Кудайбергену.

С медиаменеджером согласились подписчики и соотечественники Димаша, которые пожелали артисту удачи на концертах:

"Жаркая встреча".

"Ну очень горячая встреча! Удачи на концерте, Димаш".

"Удачи вам на концерте. Так здорово видеть всех Dears, которые приветствуют вас".

"Такая горячая встреча, такая любовь со стороны Мехико, просто обалденно! Удачи, дорогой Димаш".

"Очень ярко и тепло в Мексике! Наслаждайся каждым моментом. Они ценны, как и любовь каждого поклонника".

"Да, очень тепленькая встреча! Мексика эмоциональна и зажигательна! Пожалуйста, берегите себя, любимый артист!"

"Смотрю и сердце радуется. Дорогой народ Мексики, спасибо вам за каждую улыбку, за ваши горящие глаза и за то, как трепетно вы принимаете нашего Димаша. Вы – невероятные. Привет из Казахстана".

Мехико стал четвертым городом мексиканской части мирового тура DIMENSIONS после Мериды, Монтеррея и Гвадалахары. Впереди у Димаша – два концертных вечера в столице страны, который ждет встречи с любимыми Dears.

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17 ноября 2026 года Димаш впервые выступил с сольным концертом в Гвадалахаре и собрал аншлаг на арене Auditorio Telmex. Гвадалахара стала третьим городом Мексики, в котором Кудайберген представил свое новое шоу DIMENSIONS. Известно, что на концерт пришла Мария Вилласеньор – супруга известного мексиканского певца, актера и продюсера Висенте Фернандеса, которая восхитилась казахстанским артистом.