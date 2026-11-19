К Димашу Кудайбергену обратился Арман Давлетяров
Команда Кудайбергена показала и рассказала, как в столице Мексики поклонники встретили своего кумира:
"Ровно год назад мексиканская столица запомнилась Димашу яркой и эмоциональной встречей с поклонниками. Спустя год атмосфера осталась прежней: многочисленные фанаты вновь собрались, чтобы поприветствовать любимого артиста. Поклонники встречали Димаша с флагами Казахстана и Мексики, громкими аплодисментами и уже знакомой кричалкой: "¡Dimash, hermano! ¡Ya eres mexicano!" ("Димаш, брат! Теперь ты мексиканец!"). Когда автомобиль с артистом оказался в окружении поклонников, Димаш открыл люк, поднялся над крышей машины и лично поприветствовал собравшихся. В ответ раздались радостные возгласы и аплодисменты".
В свою очередь Димаш опубликовал на своей страничке в Instagram видео. В нем 32-летний певец показал огромную толпу фанатов, которые встретили его в аэропорту Мехико.
"Мы прилетели в Мехико, где нас очень радушно встретили. Увидимся на арене. Люблю вас всех", – обратился к Dears Кудайберген.
Одним из первых на публикацию отреагировал Арман Давлетяров.
"Как же приятно за этим наблюдать, встречают тебя, а радуюсь я. Пусть Всевышний тебя бережет, Димаш!" – обратился он к Кудайбергену.
С медиаменеджером согласились подписчики и соотечественники Димаша, которые пожелали артисту удачи на концертах:
- "Жаркая встреча".
- "Ну очень горячая встреча! Удачи на концерте, Димаш".
- "Удачи вам на концерте. Так здорово видеть всех Dears, которые приветствуют вас".
- "Такая горячая встреча, такая любовь со стороны Мехико, просто обалденно! Удачи, дорогой Димаш".
- "Очень ярко и тепло в Мексике! Наслаждайся каждым моментом. Они ценны, как и любовь каждого поклонника".
- "Да, очень тепленькая встреча! Мексика эмоциональна и зажигательна! Пожалуйста, берегите себя, любимый артист!"
- "Смотрю и сердце радуется. Дорогой народ Мексики, спасибо вам за каждую улыбку, за ваши горящие глаза и за то, как трепетно вы принимаете нашего Димаша. Вы – невероятные. Привет из Казахстана".
Мехико стал четвертым городом мексиканской части мирового тура DIMENSIONS после Мериды, Монтеррея и Гвадалахары. Впереди у Димаша – два концертных вечера в столице страны, который ждет встречи с любимыми Dears.
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17 ноября 2026 года Димаш впервые выступил с сольным концертом в Гвадалахаре и собрал аншлаг на арене Auditorio Telmex. Гвадалахара стала третьим городом Мексики, в котором Кудайберген представил свое новое шоу DIMENSIONS. Известно, что на концерт пришла Мария Вилласеньор – супруга известного мексиканского певца, актера и продюсера Висенте Фернандеса, которая восхитилась казахстанским артистом.