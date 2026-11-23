В воскресенье, 22 ноября 2026 года, на сцене Almaty Arena состоялся концерт при полном солд-ауте Димы Билана с шоу "Я просто люблю тебя". После фантастического шоу российский артист обратился к жителям Алматы, сообщает Zakon.kz.

Дима Билан поблагодарил зрителей, пришедших на его музыкальный вечер с живым звуком, хореографией, мультимедийной сценографией и номером с полетом артиста над залом.

"Алматы, вы – душа! Спасибо за такой горячий прием, за искренность и особенную животворящую энергию! В очередной раз убеждаюсь, что расстояния ничего не значат, когда люди чувствуют друг друга сердцем! Спасибо, что были со мной в этот вечер! Люблю вас очень и уже жду нашей следующей встречи!" – написал исполнитель хита "Невозможное возможно" на своей странице в Threads сегодня, 23 ноября.

Впрочем, поклонники сами поспешили выразить признательность.

Дима, пожалуйста, не оставляйте снова нас! Мы каждый год вас ждем, знайте!

Энерджайзер, Душа, Добряк и Артист с Большой Буквы.

Дима, это было шикарно!

Это новый метод – Биланотерапия. Девочки, ходите на его концерты, это такой кайф, драйв, забудутся ваши годы, помолодеете сразу лет там на 20-30!

Мне было 13 лет, когда я впервые пошла на ваш концерт в Алматы в ТЦ Мерей (2005 год). В то время думала, что все песни посвящены лишь мне, я даже пожала вашу руку, и в мыслях было: это самая мягкая и красивая рука, которую я коснулась. И вот спустя столько времени, я снова на концерте Димы! Я прочувствовала невероятное тепло, счастье, гармонию!

Вам спасибо, көп рахмет. Вы один из немногих артистов, кто полностью отдается на сцене.

Это был самый крутой концерт, живым голосом 2 часа… потрясающий, красивый, энергичный, спасибо за эмоции, хотелось бы чаще видеть!

Пришлось все-таки подписаться на вас, а то пропустила концерт.

Я не знаю, как буду работать сегодня, после такого концерта совсем не хотелось спать! Энергетика бешеная! Спасибо за такой классный концерт!

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20 ноября 2026 года Билан выступал на "Барыс Арене" в Астане. Тогда он встретился со своим четырехлетним тезкой из Восточно-Казахстанской области, который весной 2026 года стал звездой соцсетей.