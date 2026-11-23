"Алматы, вы – душа!": Дима Билан обратился к зрителям после концерта с полным солд-аутом
Фото: Instagram/bilanofficial
В воскресенье, 22 ноября 2026 года, на сцене Almaty Arena состоялся концерт при полном солд-ауте Димы Билана с шоу "Я просто люблю тебя". После фантастического шоу российский артист обратился к жителям Алматы, сообщает Zakon.kz.
Дима Билан поблагодарил зрителей, пришедших на его музыкальный вечер с живым звуком, хореографией, мультимедийной сценографией и номером с полетом артиста над залом.
"Алматы, вы – душа! Спасибо за такой горячий прием, за искренность и особенную животворящую энергию! В очередной раз убеждаюсь, что расстояния ничего не значат, когда люди чувствуют друг друга сердцем! Спасибо, что были со мной в этот вечер! Люблю вас очень и уже жду нашей следующей встречи!" – написал исполнитель хита "Невозможное возможно" на своей странице в Threads сегодня, 23 ноября.
Впрочем, поклонники сами поспешили выразить признательность.
- Дима, пожалуйста, не оставляйте снова нас! Мы каждый год вас ждем, знайте!
- Энерджайзер, Душа, Добряк и Артист с Большой Буквы.
- Дима, это было шикарно!
- Это новый метод – Биланотерапия. Девочки, ходите на его концерты, это такой кайф, драйв, забудутся ваши годы, помолодеете сразу лет там на 20-30!
- Мне было 13 лет, когда я впервые пошла на ваш концерт в Алматы в ТЦ Мерей (2005 год). В то время думала, что все песни посвящены лишь мне, я даже пожала вашу руку, и в мыслях было: это самая мягкая и красивая рука, которую я коснулась. И вот спустя столько времени, я снова на концерте Димы! Я прочувствовала невероятное тепло, счастье, гармонию!
- Вам спасибо, көп рахмет. Вы один из немногих артистов, кто полностью отдается на сцене.
- Это был самый крутой концерт, живым голосом 2 часа… потрясающий, красивый, энергичный, спасибо за эмоции, хотелось бы чаще видеть!
- Пришлось все-таки подписаться на вас, а то пропустила концерт.
- Я не знаю, как буду работать сегодня, после такого концерта совсем не хотелось спать! Энергетика бешеная! Спасибо за такой классный концерт!
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