Российский певец Дима Билан встретился в Астане со своим четырехлетним тезкой из Восточно-Казахстанской области, который весной 2026 года стал звездой соцсетей. Трогательными кадрами долгожданного знакомства артист поделился на своей странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Встреча состоялась во время гастролей певца в Казахстане. Маленький Дима Билан вместе с мамой приехал на концерт своего знаменитого тезки, который прошел 20 ноября 2026 года на "Барыс Арене" в Астане.

Артист напомнил подписчикам историю завирусившегося ролика и признался, что не мог даже представить, как быстро их виртуальное знакомство перерастет в реальное.

"Помните то самое видео, которое этой весной разлетелось по интернету? Когда маленького мальчика из Казахстана спросили, как его зовут, а он совершенно спокойно ответил: "Дима Билан". Тогда я еще пошутил, что вы рассекретили моего сына, которого я так тщательно скрывал! Но кто бы мог подумать, что спустя несколько месяцев мы действительно встретимся!" – написал певец.

По словам музыканта, юный гость уехал со встречи не с пустыми руками. В завершение поста артист поблагодарил маму мальчика за приезд и адресовал тезке теплые пожелания.

"Конечно, без подарков маленький Дима Билан не уехал! Спасибо маме Димы за то, что приехали! А самому Диме хочу пожелать самого счастливого детства, больших открытий и исполнения всех его желаний!" – заключил исполнитель.

Ажиотаж вокруг казахстанских гастролей певца оказался колоссальным: на оба сольных концерта Димы Билана – 20 ноября в Астане и 22 ноября в Алматы – объявили полный солд-аут еще за несколько недель до выступлений.

Повышенным спросом тут же воспользовались аферисты. За два дня до столичного шоу продюсер компании "Астана Концерт" Малик Хасенов предупредил о массовой продаже поддельных билетов в соцсетях и на сайтах объявлений, призвав казахстанцев не покупать проходки с рук.

Примечательно, что дефицит мест на выступления артиста уже стал своего рода традицией: в день концерта в Астане один из бывших игроков КВН даже выложил в сеть архивный ролик 19-летней давности, иронично подметив, что вопрос "как достать лишний билетик на Билана" не теряет актуальности спустя почти два десятилетия.