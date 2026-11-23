21 ноября 2026 года в Астане открылась Kazakhstan Fashion Week с показа коллекции известной предпринимательницы Динары Сатжан, сообщает Zakon.kz.

В этот день на подиум в качестве модели вышла дочь Динары – Диана.

Сама Сатжан позднее поделилась видео с дочкой и с гордостью кратко подписала ролик: "Париж, жди нас!"

Выход девушки на подиум получил высокие оценки зрителей.

Что за куколка! А как уверено идет! Акжол, жаным.

Красотка ! Я вижу не только походку, я вижу характер.

Как мне походка нравится. Наша Наоми.

Наоми Кэмпбелл.

Наша казахская Наоми Кэмпбелл, какая харизма у Дианы.

Как уверенно ходит на таких каблуках. Умничка. Не только Париж, но все самые лучшие подиумы мира! Удачи и успехов.

Диана вся в маму, энергичная и талантливая.

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Младшая дочь ведущей регулярно выходит на подиум на крупных модных мероприятиях Казахстана. Кроме того, в 2025 году она дебютировала на сцене "Астана Балет" в постановке "Щелкунчик".