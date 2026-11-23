На 75-м конкурсе "Мисс Вселенная – 2026" на шоу национальных костюмов представительница Казахстана Алина Екатеринечева (Ри) вышла в образе "Золотой беркут: Дух Казахстана" с огромными механическими крыльями размахом 4,5 метра, сообщает Zakon.kz.

Участница отметила, что с гордостью представила всему миру главный символ Родины – флаг, который сегодня гордо развивается на сцене Вселенной.

Известно, что над костюмом работали полгода.

"Только представьте: 10 000+ камней, ручная вышивка, пятиметровый шлейф и эксклюзивные украшения", – отмечают создатели.

Наконец-то достойный наряд. И девушка очень красивая.

Красотка наша.

Это очень красиво.

Шикарный образ и невероятно красивая представительница Казахстана.

Какая красота: и костюм, и девушка, и грациозный выход.

Самый лучший костюм за всю историю Казахстана в MU.

В этом году нацкостюм шикарный. Молодец, Алина! – пишут пользователи Сети после просмотра.

Финал конкурса запланирован на 24 ноября 2026 года.

Про Алину Ри известно, что она модель из Шымкента, обладательница титула Miss Qazaqstan 2025. Работает на подиуме и в рекламных проектах с 14 лет, сотрудничала с международными брендами, включая Damiani и Guess.

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