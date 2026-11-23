"С головой не дружим?": фанаты разочаровались в Павле Воле и Ляйсан Утяшевой из-за откровенной съемки
Фото: Instagram/liasanutiasheva
Известная российская телеведущая Ляйсан Утяшева поздравила мужа Павла Волю с годовщиной свадьбы и опубликовала кадры из их совместной откровенной фотосессии. Несмотря на трогательность момента, комментаторы не оценили такой поступок семейной пары, сообщает Zakon.kz.
Утяшева уточнила, агатовая свадьба – так называют 14 лет совместной жизни.
"Агат, полудрагоценный камень с многослойным и неповторимым рисунком, символизирует мудрость, эмоциональную зрелость, прочность союза и умение проходить вместе через самые разные этапы. Я вижу в этом очень точное отражение 14 лет вдвоем. Это уже не история любви, а целая жизнь, в которой было место разным чувствам, решениям, переменам и открытиям. Годы, за которые учишься лучше понимать друг друга, принимать непохожесть, поддерживать и беречь то, что создавали вместе. Как и в агате, в каждом союзе есть свои слои, оттенки и узоры. Не всегда идеальные и предсказуемые, но именно они делают его единственным в своем роде. Павел, агат моей жизни, спасибо за эти 14 лет!"Ляйсан Утяшева
Пользователи Сети посчитали кадры неуместными.
- Красиво! Но первое семейное, сокровенное... Зачем это на обозрение?
- Фотки, конечно, шик! Но первую я бы оставила для семейного альбома.
- Зачем выставлять – счастье любит тишину.
- Я думала, что Паша не позволит такое выставить... Разочарована.
- А как же "голая вечеринка" и зайти не в ту дверь?
- От Павла такого не ожидала – я считала его настоящим орлом, который свое сокровище на показ не выставляет, жаль!
- С головой не дружим?
- Для чего такая публичность!
- Зачем такое личное выкладывать?
- Прикольно, но и пошленько. Неожиданно. Разочарование.
- Не ожидал такого ни от Паши, ни от Ляйсан.
До начала романа Воля и Утяшева около 3-4 лет общались как хорошие знакомые и коллеги по телевидению. Отношения переросли в романтические в 2012 году, и в том же году пара тайно расписалась в загсе без пышных торжеств. У пары двое детей – сын Роберт и дочь София.
В октябре 2025 года Утяшева комментировала слухи о разводе с Волей.
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