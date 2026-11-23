Утяшева уточнила, агатовая свадьба – так называют 14 лет совместной жизни.

Пользователи Сети посчитали кадры неуместными.

До начала романа Воля и Утяшева около 3-4 лет общались как хорошие знакомые и коллеги по телевидению. Отношения переросли в романтические в 2012 году, и в том же году пара тайно расписалась в загсе без пышных торжеств. У пары двое детей – сын Роберт и дочь София.