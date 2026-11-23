Музыкального продюсера, работавшего с Бузовой, нашли мертвым около дома
Фото: Instagram/el3mir
Музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов скончался в возрасте 36 лет, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его окружение.
"Эльмир умер", – рассказала собеседница агентства.
Известно, что тело Магеррамова нашли 23 ноября под окнами его квартиры. Предсмертной записки не обнаружено.
Магеррамов родился 16 октября 1990 года. Он занимал руководящие должности в музыкальных лейблах Self Made Music, Archer Music и Out of Records, занимался развитием артистов и организацией концертов.
За свою карьеру продюсер сотрудничал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, дуэтом Artik & Asti, а также T'Killah, Alex & Rus и Dashi.
Ранее сообщалось, что юный футболист умер из-за удара мячом в голову во время матча.
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