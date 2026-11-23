Музыкальный продюсер Эльмир Магеррамов скончался в возрасте 36 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его окружение.





"Эльмир умер", – рассказала собеседница агентства.

Известно, что тело Магеррамова нашли 23 ноября под окнами его квартиры. Предсмертной записки не обнаружено.



Магеррамов родился 16 октября 1990 года. Он занимал руководящие должности в музыкальных лейблах Self Made Music, Archer Music и Out of Records, занимался развитием артистов и организацией концертов.

За свою карьеру продюсер сотрудничал с Ольгой Бузовой, Димой Биланом, дуэтом Artik & Asti, а также T'Killah, Alex & Rus и Dashi.

Ранее сообщалось, что юный футболист умер из-за удара мячом в голову во время матча.