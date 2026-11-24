Известный медиаменеджер Арман Давлетяров отправился в Мекку для совершения малого паломничества (умры). 24 ноября 2026 года бизнесмен поделился своими размышлениями, сообщает Zakon.kz.

По его словам, каждый раз, когда он приезжает в Мекку, то испытывает невероятные чувства.

"У меня возникает одна и та же мысль: как же много теряют те, кто еще не обрел веру, кто не познал радость поклонения, любовь к Всевышнему и то душевное спокойствие, которое дарует эта любовь. И порой я с ужасом думаю о том, что ведь и сам мог остаться там, где был когда-то. Мог прожить всю жизнь, так и не познав этих чувств, не испытав счастья быть здесь, не осознав, насколько вера способна изменить человека и его отношение к жизни". Арман Давлетяров

Но, как отмечает заслуженный деятель Казахстана, сегодня все по-другому.

"Я буду еще несколько дней здесь, в Мекке. Многие из вас пишут мне в личных сообщениях с просьбой помолиться за ваших родных и близких. Напишите в комментариях под этим постом, за кого вы хотели бы, чтобы я сделал дуа у священной Каабы. Я, как всегда, с большой радостью это для вас сделаю". Арман Давлетяров

Еще 16 ноября 2026 года Давлетяров рассказывал о теплом приеме в Казахстане.