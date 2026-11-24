Казахстанские блогеры Мейржан Туребаев и Дана Есеева 24 ноября 2026 года поделились новостью. Теперь в их семье будет жить щенок породы тазы, сообщает Zakon.kz.

Предпринимательница Есеева опубликовала видео, как ее муж на руках заносит домой щенка. Собаке пока не рады две кошки.

"У нас пополнение. Не все этому рады, но надеюсь подружимся. Пока у нее три имени: Қарашаш, Ұшқыр, Багира. Дети называли, не знаю, какое имя останется. Главное, чтобы был жив и здоров. Думаю, Мейржан исполнил свою мечту детства, а вместе с этим мечту детей. Главное, чтобы теперь ухаживали все, а не только мама. Хотя о чем это я", – рассказала Есеева.

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У Даны Есеевой и Мейржана Туребаева пятеро детей – четыре сына и дочь.

Немного ранее Есеева показывала, как муж помогает ей исполнять мечты.