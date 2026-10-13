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Культура и шоу-бизнес

"Мейржан, люблю тебя": Дана Есеева показала, как муж помогает ей исполнять мечты

Мейржан Туребаев, Дана Есеева, семья, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 16:10 Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Известная казахстанская бизнесвумен Дана Есеева 13 октября 2026 года поделилась с многочисленной аудиторией видео с тренировки по профессиональным танцам, сообщает Zakon.kz.

Но в кадре блогер не одна. Компанию ей составляет супруг Мейржан Туребаев.

Многодетная казахстанка подчеркивает, что женщина может осуществить свои мечты сама.

"Но как же прекрасно, когда рядом мужчина, который говорит: "Я знаю, как это важно для тебя. Давай осуществим это вместе". Мейржан, люблю тебя", – обращается после Есеева с благодарностью к мужу.

Пользователи Казнета поддерживают пару, отмечая, как важно идти в одном направлении.

  • Как круто,молодцы.
  • Будьте всегда вместе и счастливы. Восхищаюсь вашей любовью.
  • У него это очень хорошо получается.
  • Поддержка дает крылья.
  • Классно танцуете.
  • Самая крепкая пара, которая прошла огонь, воду и медные трубы! Люблю вашу семью!
  • Дана, давай!

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Примечательно, что Есеева довольно часто танцует в своих видео и публикациях, и это стало одной из ее "фишек" в социальных сетях. К примеру, в июле 2026 года Казнет бурно обсуждал танец Есеевой на свадьбе Анатолия Цоя в Москве.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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