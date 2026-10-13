"Мейржан, люблю тебя": Дана Есеева показала, как муж помогает ей исполнять мечты
Фото: Instagram/dana_yesseyeva
Известная казахстанская бизнесвумен Дана Есеева 13 октября 2026 года поделилась с многочисленной аудиторией видео с тренировки по профессиональным танцам, сообщает Zakon.kz.
Но в кадре блогер не одна. Компанию ей составляет супруг Мейржан Туребаев.
Многодетная казахстанка подчеркивает, что женщина может осуществить свои мечты сама.
"Но как же прекрасно, когда рядом мужчина, который говорит: "Я знаю, как это важно для тебя. Давай осуществим это вместе". Мейржан, люблю тебя", – обращается после Есеева с благодарностью к мужу.
Пользователи Казнета поддерживают пару, отмечая, как важно идти в одном направлении.
- Как круто,молодцы.
- Будьте всегда вместе и счастливы. Восхищаюсь вашей любовью.
- У него это очень хорошо получается.
- Поддержка дает крылья.
- Классно танцуете.
- Самая крепкая пара, которая прошла огонь, воду и медные трубы! Люблю вашу семью!
- Дана, давай!
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Примечательно, что Есеева довольно часто танцует в своих видео и публикациях, и это стало одной из ее "фишек" в социальных сетях. К примеру, в июле 2026 года Казнет бурно обсуждал танец Есеевой на свадьбе Анатолия Цоя в Москве.
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