"Мейржан, люблю тебя": Дана Есеева показала, как муж помогает ей исполнять мечты

Известная казахстанская бизнесвумен Дана Есеева 13 октября 2026 года поделилась с многочисленной аудиторией видео с тренировки по профессиональным танцам, сообщает Zakon.kz.

Но в кадре блогер не одна. Компанию ей составляет супруг Мейржан Туребаев.

Многодетная казахстанка подчеркивает, что женщина может осуществить свои мечты сама.

"Но как же прекрасно, когда рядом мужчина, который говорит: "Я знаю, как это важно для тебя. Давай осуществим это вместе". Мейржан, люблю тебя", – обращается после Есеева с благодарностью к мужу.

Пользователи Казнета поддерживают пару, отмечая, как важно идти в одном направлении.

Как круто,молодцы.

Будьте всегда вместе и счастливы. Восхищаюсь вашей любовью.

У него это очень хорошо получается.

Поддержка дает крылья.

Классно танцуете.

Самая крепкая пара, которая прошла огонь, воду и медные трубы! Люблю вашу семью!

Дана, давай!

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Примечательно, что Есеева довольно часто танцует в своих видео и публикациях, и это стало одной из ее "фишек" в социальных сетях. К примеру, в июле 2026 года Казнет бурно обсуждал танец Есеевой на свадьбе Анатолия Цоя в Москве.