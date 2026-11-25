Известная казахстанская певица Мадина Садвакасова примет участие в модном показе и пройдется по подиуму, сообщает Zakon.kz.

Об этом заслуженный деятель РК рассказала в своем Instagram. 47-летняя артистка опубликовала несколько фотографий, в которых предстала в необычном для себя образе в ретро-стиле 80-х.

"Даже если мой рост 159 см, вы увидите Мадикош на подиуме... Дело не в росте, а в уверенности в себе. Тем, кто желает мне удачи, я желаю такой же самоуверенности, как у меня", – заявила Мадина Садвакасова.

Она уточнила, что примет участие в модном показе казахстанского дизайнера Назым Карпиковой Arunaz Fashion Show 2026.

Но реакция подписчиков выдалась неоднозначной. Одни восторженно заявили "Уау!" и пожелали Мадине Садвакасовой удачи на модном показе. Но нашлись и те, кто не понял образ певицы:

"Уау!"

"Красотка!"

"Вообще нет вкуса".

"Не поняла ваш образ".

"Пусть все пройдет удачно".

"Образ не очень, вам не идет".

"И все-таки возраст свое берет".

"Мадина, вы достойны лучшего!"

"Не встретила ни одного нормального стилиста".

"Вы стали похожи на Одри Хепбёрн. Удачи вам, Мадина!"

"Я перепутала вас с итальянкой Софи Лорен. Казахстанская Лорен".

"В последнее время у Мадины поменялся стиль и прическа. Мне очень нравится. И песни – огонь!"

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Мадина Садвакасова часто экспериментирует со стилем. К примеру, весной 2026 года певица предстала в новом образе, который собрал восторженные комплименты поклонников.