47-летняя Мадина Садвакасова примерила необычный образ и сделала смелое заявление
Об этом заслуженный деятель РК рассказала в своем Instagram. 47-летняя артистка опубликовала несколько фотографий, в которых предстала в необычном для себя образе в ретро-стиле 80-х.
"Даже если мой рост 159 см, вы увидите Мадикош на подиуме... Дело не в росте, а в уверенности в себе. Тем, кто желает мне удачи, я желаю такой же самоуверенности, как у меня", – заявила Мадина Садвакасова.
Она уточнила, что примет участие в модном показе казахстанского дизайнера Назым Карпиковой Arunaz Fashion Show 2026.
Но реакция подписчиков выдалась неоднозначной. Одни восторженно заявили "Уау!" и пожелали Мадине Садвакасовой удачи на модном показе. Но нашлись и те, кто не понял образ певицы:
- "Уау!"
- "Красотка!"
- "Вообще нет вкуса".
- "Не поняла ваш образ".
- "Пусть все пройдет удачно".
- "Образ не очень, вам не идет".
- "И все-таки возраст свое берет".
- "Мадина, вы достойны лучшего!"
- "Не встретила ни одного нормального стилиста".
- "Вы стали похожи на Одри Хепбёрн. Удачи вам, Мадина!"
- "Я перепутала вас с итальянкой Софи Лорен. Казахстанская Лорен".
- "В последнее время у Мадины поменялся стиль и прическа. Мне очень нравится. И песни – огонь!"
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Мадина Садвакасова часто экспериментирует со стилем. К примеру, весной 2026 года певица предстала в новом образе, который собрал восторженные комплименты поклонников.